Aleph Farms Apresenta Primeira Solicitação de Carne Cultivada na Europa

REHOVOT, Israel--(BUSINESS WIRE)--Aleph Farms, uma empresa de agricultura celular que aprimora a sustentabilidade, a segurança alimentar e o bem-estar animal em nossos sistemas alimentares, anunciou hoje que submeteu uma solicitação para aprovação regulatória à Agência Federal de Segurança Alimentar e Veterinária (FSVO) suíça com o objetivo de vender os primeiros bifes de carne cultivada do mundo sob a marca Aleph Cuts na Suíça. A submissão faz parte da cooperação de Aleph com a Migros, a maior empresa de varejo da Suíça, que tem sido essencial na avaliação do processo de aprovação regulatória específico do país.

A Aleph Farms tem aproveitado a experiência e a infraestrutura de líderes na produção de alimentos, incluindo a Migros, que investiu pela primeira vez na empresa em 2019 para ajudar a acelerar o aumento de escala, as atividades de entrada no mercado e a comercialização de carne cultivada em todo o mundo. Juntos, a Aleph e a Migros realizaram extensas pesquisas de consumo na Suíça e navegaram pelas complexidades do cenário regulatório do país para novos alimentos. Como parte do contrato, as duas empresas continuarão desenvolvendo uma estratégia de entrada no mercado que envolve a distribuição e comercialização de carne cultivada mediante canais de serviços de alimentação de alta cozinha na Suíça.

"Os sistemas alimentares afetam a todos e será necessário um esforço coordenado entre reguladores, inovadores e operadores históricos para garantir a segurança alimentar de modo que ajude a humanidade a viver dentro de seus limites planetários", disse Didier Toubia, Co-Fundador e Diretor Executivo da Aleph Farms. "Na Aleph Farms, consideramos com cuidado as parcerias que refletem nossos valores fundamentais e compromissos de sustentabilidade. Junto com a Migros, estamos estabelecendo a célula bovina como a terceira categoria de produtos alimentícios de gado, ao lado da carne bovina e do leite. Estamos na expectativa de trabalhar em estreita cooperação com a Agência Federal de Segurança Alimentar e Veterinária da Suíça para permitir o acesso à nutrição de alta qualidade e inovações que transformam o mundo."

A Suíça é um país com grande afinidade com a inovação. Segundo uma pesquisa realizada conjuntamente pela Aleph Farms e Migros, 74% dos consumidores suíços estão abertos a experimentar carne cultivada e são motivados a experimentá-la, sobretudo pela curiosidade e pelo desejo de se alinhar a princípios como sustentabilidade e bem-estar animal.

A agricultura celular, junto com a pecuária sustentável, pode ajudar a aumentar a resiliência e a estabilidade no fornecimento de proteínas e gorduras animais aos restaurantes na Suíça. Além disto, a aceitação pelos consumidores suíços, conhecidos por uma atitude preocupada com a qualidade em relação aos alimentos, pode contribuir ainda mais para o crescente impulso da carne cultivada em todo o mundo.

Ainda este ano, a Aleph Farms planeja lançar Aleph Cuts em Singapura e Israel em quantidades limitadas, bem como oferecer experiências de degustação exclusivas com curadoria de parceiros selecionados, pendente de aprovações regulatórias. A equipe reguladora da Aleph está trabalhando de modo semelhante com autoridades reguladoras em diversos mercados ao redor do mundo, incluindo a Suíça, a fim de garantir a total conformidade com os respectivos requisitos de segurança.

Sobre a Aleph Farms

A Aleph Farms, uma empresa de agricultura celular com sede em Israel, aumenta a sustentabilidade, a segurança alimentar e o bem-estar animal em nossos sistemas alimentares, ao diversificar o fornecimento e descentralizar a produção de proteínas e gorduras animais de qualidade como complemento à agricultura animal sustentável.

Fundada em 2017, a empresa lançou o primeiro bife de corte fino cultivado do mundo em 2018, o primeiro bife de lombo cultivado do mundo em 2021 e colágeno cultivado em 2022. Sob sua marca de produto, Aleph Cuts, a empresa está lançando seu primeiro produto, o Petit Steak cultivado, obtido a partir de células não modificadas de uma vaca premium Black Angus.

Por suas contribuições para a liderança climática, incluindo um compromisso líquido zero feito em 2020, a empresa recebeu os principais elogios do Fórum Econômico Mundial e das Nações Unidas.

Para mais informação, siga a Aleph Cuts no Instagram e Facebook, a Aleph Farms no Twitter e Linkedin, ou pelo site www.aleph-farms.com. Acesse nosso kit de imprensa aqui.

