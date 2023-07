Technology Holdings conseille DEK Technologies, spécialiste de l'ingénierie logicielle et des systèmes embarqués, dans le cadre de sa vente stratégique à Endava

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, une banque d'investissement internationale ayant des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a le plaisir d'annoncer qu'elle a agi en tant que conseiller financier exclusif de DEK Technologies, un spécialiste de l'ingénierie logicielle et des systèmes embarqués dont le siège se trouve à Melbourne, en Australie, dans le cadre de sa vente stratégique à Endava.

Fondée en 1999 par Drini Mulla, Eddie Yim et Kerim Tanovic, DEK Technologies est spécialisée d'une part dans l'ingénierie logicielle et hardware, et d'autre part dans les systèmes embarqués. DEK fournit des solutions logicielles et hardware très avancées dans divers secteurs, avec une équipe d'environ 700 personnes réparties dans des bureaux en Australie, en Suède et au Vietnam.

Avec l'acquisition de DEK Technologies, Endava renforcera sa couverture de l'Asie-Pacifique (APAC) ainsi que sa présence et son portefeuille de clients en Suède. Sa forte capacité verticale dans le domaine des télécommunications évoluera également. Les capacités de fourniture de DEK au Viêt Nam serviront également de points de « fourniture majeure » dans la région Asie-Pacifique. « Le personnel de DEK est très talentueux, il comprend des experts dans les secteurs innovants des télécommunications et des technologies embarquées », a déclaré John Cotterell, PDG d’Endava. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de vendre nos services à nos clients. »

« Technology Holdings a été pour nous un conseiller exceptionnel tout au long du processus de vente - son souci du détail et son approche rigoureuse ont été décisifs car ils ont permis à l'affaire de se conclure. Leurs conseils, leur soutien et leur assistance tout au long du processus ont été inestimables et l'équipe de TH a géré et nous a guidés tout au long des négociations complexes de l'opération de manière exceptionnelle. Ils ont une expérience incroyable des transactions dans le domaine de la technologie, du numérique et de l'ingénierie logicielle et ont fait preuve d'un dévouement et d'un soutien remarquables à toutes les étapes du processus. Merci à TH de nous avoir aidés à obtenir un résultat aussi incroyable », a déclaré Drini Mulla, PDG de DEK Technologies.

Vivek Subramanyam, fondateur et PDG de Technology Holdings a déclaré : « Ce fut un grand plaisir de travailler avec DEK Technologies - leurs capacités et leur équipe sont exceptionnelles et nous sommes ravis d’avoir établi le partenariat stratégique parfait avec Endava. Il s’agit de notre 7e transaction de services d’ingénierie, qui démontre encore une fois notre expertise et notre leadership dans le domaine. »

