TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Nippon Sanso Holdings Corporation (“NSHD”, voorzitter CEO: Toshihiko Hamada) kondigt hierbij aan dat Matheson Tri-Gas, Inc. ("Matheson", met hoofdzetel in Texas, in de Verenigde Staten), het bedrijf van NSHD dat in de V.S. actief is, met 1PointFive een akkoord voor levering van gas heeft afgesloten om zuurstof te leveren aan de eerste DAC-vestiging (Direct Air Capture*) van het bedrijf in Texas. Deze vestiging zal instaan voor de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof.

Matheson zal investeren in een luchtscheidingseenheid en die tot stand brengen om zuurstof te leveren aan “Stratos”, de DAC-vestiging van 1PointFive die momenteel in opbouw is in Ector County, Texas. Tijdens het DAC-proces wordt zuurstof gebruikt om een zuivere CO 2 -stroom te produceren, die vervolgens in geologische reservoirs wordt opgeslagen.

