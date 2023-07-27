Matheson签署1PointFive DAC工厂氧气供应合同

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 日本酸素控股株式会社（“NSHD”，总裁兼首席执行官：滨田敏彦）特此宣布，NSHD的美国运营公司Matheson Tri-Gas, Inc.（“Matheson”，总部位于美国德克萨斯州）与1PointFive签订了气体供应协议，为该公司位于德克萨斯州的第一座直接空气捕获 (DAC*）工厂提供碳捕获、利用和封存所需的氧气。

Matheson将投资并建立空气分离装置，为1PointFive正在德克萨斯州埃克托县建设的DAC工厂“Stratos”供应氧气。 DAC流程使用氧气来产生纯净的二氧化碳流， 然后将其安全地封存在地质储层中。

Stratos预计将于2025年中期开始运营，全面运营后每年可捕获多达50万吨 二氧化碳 使其成为世界上最大的DAC工厂。

氧气解决方案由Matheson的现场业务部与我们领先的技术和工程合作伙伴合作开发。该解决方案以灵活、可靠的工厂运营为目标。

这一举措表明了Matheson致力于通过为高战略性、商业可行项目提供气体来实现显著增长，体现了公司开展现场业务的更高维度，这将加强我们在美国南部增长领域的影响力。

NSHD集团正在推进多项业务和计划举措，为精心挑选的项目选择客户，以实现碳中和社会。我们致力于不断探索机遇，通过在全球范围内拓展这项业务，实现增长和碳中和社会。

*直接空气捕获 (DAC)：

1PointFive将采用加拿大Carbon Engineering公司开发的一项技术，该技术利用氢氧化钾(KOH)溶液从空气中 吸收二氧化碳。

NSHD集团是全球第四大工业、电子和医用气体供应商，业务遍及日本、美国、欧洲以及亚洲和大洋洲四大地理区域，覆盖30多个国家和地区。此外，Thermos业务部还向全球120多个国家供应THERMOS品牌产品。自1910年作为Nippon Sanso Ltd.成立以来，该集团致力于通过创新气体解决方案创造社会价值，从而提高工业生产力、改善人类福祉并为更加可持续的未来做出贡献。我们拥有超过1.9万名员工，是“气体专业人士”，我们共享同一目标：“通过气体技术让生活更美好”

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