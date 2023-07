Listen to the Tech Between Us podcast and join Raymond Yin, Mouser's Director of Technical Content, as he explores the new technologies and promising developments on Digital Therapeutics with Dr. Smit Patel, Associate Program Director, Digital Medicine Society (DiMe Society). (Photo: Business Wire)

Mouser Electronics Shares the Revolutionary Power of Digital Therapeutics in Latest Empowering Innovation Together Series (Photo: Business Wire)

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., il distributore New Product Introduction (NPI) leader del settore con la più ampia scelta di semiconduttori e componenti elettronici™, presenta l'ultima parte della serie Empowering Innovation Together (EIT) che rivela il potenziale rivoluzionario delle terapie digitali. Mouser esamina il ponte tra la tecnologia e i dispositivi medici per scoprire in che modo queste parti e componenti possono funzionare in tandem per offrire un servizio sanitario più personalizzato e accessibile.

Il settore medico è in continua evoluzione, e la tecnologia sta diventando un aspetto fondamentale per cambiare i metodi tradizionali. Le terapie digitali sono emerse come un approccio efficiente che permette potenzialmente di raggiungere un numero maggiore di pazienti, monitorare le patologie in tempo reale e ridurre le barriere economiche all'accesso all'assistenza sanitaria.

