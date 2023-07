Ecopol annonce un partenariat avec SK Capital pour conduire sa prochaine phase de croissance

CHIESINA UZZANESE, Italie et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ecopol S.p.A. ("Ecopol" ou la "Société"), l'un des principaux développeurs et producteurs de films biodégradables, a annoncé aujourd'hui la signature d'un investissement stratégique de la part d'affiliés de SK Capital Partners, LP ("SK Capital"), société d'investissement privé de premier plan active dans les secteurs des matériaux de spécialité, des ingrédients et des sciences de la vie. Dans le cadre de cet accord, SK Capital acquiert une participation majoritaire d’Ecopol, tandis que Mauro Carbone, PDG et actionnaire contrôlant de la Société, conservera une participation significative ainsi que ses fonctions de PDG et d’actionnaire individuel majoritaire. L'investisseur minoritaire actuel, Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, conservera également une participation minoritaire.

Leader mondial de son secteur, Ecopol est un fournisseur de films et de solutions hydrosolubles et biodégradables. Basée à Chiesina Uzzanese en Italie, la Société possède des installations de pointe en Italie et aux États-Unis et joue un rôle essentiel sur le marché en plein essor des détergents ménagers en doses unitaires pour les lave-vaisselles et les machines à laver. Le Groupe est également un acteur clé sur des marchés spécialisés de la pierre reconstituée et de la construction. Ecopol conçoit des solutions durables qui contribuent à la préservation de la planète. Sa croissance rapide est amenée à perdurer compte tenu de la forte demande des grands groupes internationaux, acteurs majeurs du secteur des biens de consommation. Ces derniers souhaitent en effet proposer à leurs clients des détergents ménagers plus pratiques, et qui permettent de réduire de manière significative les émissions de carbone, et le volume d’emballages en plastique et d’eau utilisés, tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement.

Engagé dans une démarche durable, Ecopol a investi plus de 70 millions d'euros depuis 2019 pour accroitre sa capacité d’innovation. La Société a notamment développé la plus grande ligne de production de films d'alcool polyvinylique ("PVOH") au monde, pour les applications de blanchisserie, et a également ouvert un nouveau site de production à Griffin, en Géorgie (États-Unis) pour mieux servir sa clientèle mondiale.

"Avec son expertise sectorielle, son expérience sur le marché nord-américain et son historique de partenariats réussis avec des entreprises dirigées par des entrepreneurs, SK Capital est le partenaire idéal pour Ecopol", a déclaré Mauro Carbone, PDG d'Ecopol. "Nos organisations partagent les mêmes valeurs et se sont engagées en faveur d’un avenir plus durable. Je tiens à remercier Tikehau Capital dont le soutien a permis à Ecopol de croitre de manière significative. Nous entamons désormais notre prochain chapitre de développement aux cotés de SK Capital, avec l’ambition de continuer à investir dans nos capacités d’innovation, et de devenir le principal fournisseur mondial de solutions de films biodégradables."

"Nous avons l'immense privilège de nous associer à Mauro Carbone pour soutenir la prochaine phase de croissance d'Ecopol", a déclaré Stephen D'Incelli, directeur général de SK Capital. "Mauro a créé une entreprise exceptionnelle, réputée pour la qualité des services apportés aux clients et pour ses solutions technologiques durables. Avec le développement durable comme facteur de différenciation, le positionnement d’Ecopol est parfaitement en ligne avec notre stratégie d'investissement. Sa vision stratégique d’investissement dans la technologie des films hydrosolubles pour les applications de blanchisserie et ouvrir une nouvelle usine aux Etats-Unis offre à Ecopol une nouvelle marge de croissance significative, et nous avons la ferme intention de poursuivre nos investissements dans la société pour accompagner son développement."

Daniele Ferrari, Senior Director chez SK Capital, a ajouté : "Nous voyons une formidable opportunité pour Ecopol de se développer sur ses marchés et de tirer parti de son expertise en matière de films biodégradables pour pénétrer de nouveaux marchés, à mesure que les marques existantes et les consommateurs chercheront à s’orienter vers des solutions plus durables."

"Depuis que nous l’avons rencontré en 2020, Mauro Carbone n’a cessé de mettre en œuvre sa vision et son plan de croissance pour Ecopol, et ce, au-delà de nos attentes", ont ajouté Roberto Quagliuolo et Luca Bucelli, respectivement responsable du private equity en Italie et co-responsable de l'Italie chez Tikehau Capital. "Mauro a jeté les bases du prochain chapitre de l'histoire d'Ecopol et accélèrera encore son expansion avec son nouveau partenaire SK Capital. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise en tant qu'actionnaire minoritaire."

Latham & Watkins LLP a été conseiller juridique de SK Capital. Les principaux arrangeurs Crédit Agricole Italia S.p.A. et Intesa Sanpaolo S.p.A fournissent un financement engagé à l'appui de la transaction. Legance et Alpeggiani Studio Legale Associato ont été les conseillers juridiques et STS Deloitte a été le conseiller fiscal d'Ecopol. UBS a servi de conseiller financier.

La clôture de la transaction est soumise à la satisfaction des conditions et approbations réglementaires habituelles.

A propos d’Ecopol

Ecopol est l'un des principaux producteurs mondiaux de films hydrosolubles et biodégradables. Les systèmes de distribution innovants de la société pour les applications à dose unitaire permettent aux plus grandes marques mondiales de réduire considérablement les émissions de CO2 et l'utilisation d'eau et de plastique vierge tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement. Basée à Chiesina Uzzanese, en Toscane, Ecopol exploite des campus de production en Italie et aux États-Unis, offrant les plus hauts niveaux de service, d'assistance technique et de partenariat d'innovation à sa clientèle mondiale. Pour plus d'informations, visitez le site www.ecopol.com.

A propos de SK Capital

SK Capital est une société d'investissement privée qui se concentre sur les secteurs des matériaux spécialisés, des ingrédients et des sciences de la vie. L'entreprise cherche à bâtir des entreprises résilientes, durables et en croissance qui créent une valeur économique substantielle à long terme. SK Capital vise à utiliser son expérience de l'industrie, de l'exploitation et de l'investissement pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité améliorés, ainsi qu'un risque d'exploitation réduit. Le portefeuille d'activités de SK Capital génère des revenus d'environ 18 milliards de dollars par an, emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et exploite plus de 200 usines dans plus de 30 pays. La société a actuellement environ 7,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations visitez le site: www.skcapitalpartners.com.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 39,7 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 742 collaborateurs (au 31 décembre 2022) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site: www.tikehaucapital.com.