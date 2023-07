Lynk dimostra le prime telefonate vocali standard bidirezionali via satellite

FALLS CHURCH, Va.--(BUSINESS WIRE)--Lynk Global, Inc., il primo fornitore mondiale di telecomunicazioni sat2phone, oggi ha pubblicato il primo video di una serie di chiamate vocali bidirezionali tra telefoni cellulari standard connessi via satellite. Il video mostra diverse chiamate vocali effettuate utilizzando telefoni cellulari standard connessi con le torri cellulari satellitari esistenti in orbita di Lynk.

Charles Miller, CEO e cofondatore di Lynk, ha dichiarato, “ Carl Sagan una volta ha affermato ‘Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie’. Il video che rilasciamo oggi sottolinea l'impegno di Lynk in standard superiori”, ha continuato Miller. “ Quando Lynk ha completato il primo collegamento al mondo da un satellite a un normale telefono sulla Terra nel marzo 2020, abbiamo condiviso dei video per dimostrare al mondo i nostri risultati. Oggi stiamo facendo lo stesso per le chiamate vocali bidirezionali”.

“ La notizia di oggi arriva al cuore della nostra missione per collegare tutti, ovunque”, ha notato Tyghe Speidel, CTO e cofondatore di Lynk. “ Con il primo servizio ora in corso a Palau per la messaggistica SMS, e con altri Paesi che seguiranno più avanti quest'anno, il team di Lynk è entusiasta di dimostrare le capacità delle chiamate vocali. Mentre continuiamo a dare priorità al servizio di SMS per i nostri partner MNO (Mobile Network Operator, Operatori di telefonia mobile) nel breve termine, questi primi risultati di chiamate vocali sottolineano i progressi nella nostra tecnologia e ci avvicinano ulteriormente alla realizzazione della nostra missione”, ha continuato Spiedel.

Per vedere il video della chiamata vocale bidirezionale andata a buon fine di Lynk, fare clic qui.

Informazioni su Lynk

Lynk è l'unico sistema di telefonia diretta da satellite a cellulare brevettato, provato e con licenza commerciale. Il nostro servizio è stato dimostrato, ed è attualmente implementato in oltre 20 Paesi con più di 30 contratti per servizi commerciali con MNO a copertura di oltre 50 Paesi. La rete Lynk, che attualmente fornisce avvisi di trasmissione cellulare (emergenze), e messaggistica SMS bidirezionale, è compatibile con tutti i telefoni cellulari sul pianeta. In futuro, Lynk lancerà servizi di banda larga vocale e cellulare. Collaborando con Lynk attraverso un semplice accordo di roaming, un operatore di rete mobile apre la porta a nuovi ricavi in mercati non sfruttati, dando agli abbonati tranquillità con connettività senza limiti, e offre un percorso alla prosperità economica per miliardi di utenti nel mondo. Per maggiori informazioni, visitare www.lynk.world o seguire l'azienda su @lynktheworld.

