Interactive Brokers étend le trading de nuit à plus de 10 000 actions et FNB américains

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un courtier électronique mondial automatisé a annoncé l'extension des horaires du trading de nuit, qui répertorie désormais plus de 10 000 actions et FNB de la bourse américaine. Interactive Brokers a été l'un des premiers courtiers à appliquer le trading de nuit aux actions et FNB américains ; cette meilleure offre permet aux clients de négocier une gamme encore plus large d'actions de la bourse américaine presque 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Les clients ont désormais la possibilité de négocier davantage d'actions et de FNB américains lorsque cela les arrange, et les ceux d’Asie et d’Europe peuvent échanger une plus grande variété d'actions américaines pendant les heures de marché locales. Afin d'assurer la liquidité du trading de nuit fournie par le système de trading alternatif (ATS) IBEOS d’Interactive Brokers, Interactive Brokers est maintenant connecté au système de trading alternatif Blue Ocean ATS.

« Le trading de nuit est un service important qui permet à nos clients de prendre des décisions de trading au moment opportun et de saisir des opportunités d’investissement 24 heures sur 24 », a déclaré Milan Galik, Président Directeur Général d’Interactive Brokers. « En appliquant le trading de nuit à des milliers d’actions et de FNB de la bourse américaine, nos clients mondiaux auront plus de titres à négocier et pourront consacrer plus de temps au trading, pratiquement à n’importe quel moment. Lorsque les clients choisissent l’overnight trading pour lancer une commande, la technologie SmartRouting SM IB achemine automatiquement l’ordre vers la destination optimale de trading de nuit. »

Les horaires réguliers de marché, les horaires prolongés et les horaires du trading de nuit d'Interactive Brokers permettent aux clients de négocier des actions et des FNB américains qui sont éligibles presque 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Les horaires du trading de nuit sont de 20 h 00 (heure de l'Est) à 3 h 50 (heure de l'Est), la première séance de la semaine commençant le dimanche à 20 h 00 (heure de l'Est) et la dernière séance se terminant le vendredi à 3 h 50 (heure de l'Est). Toutes les transactions faites entre 20 h 00 (heure de l'Est) et 00 h 00 (heure de l'Est) seront enregistrées à la date de la journée de transaction suivante.

Brian Hyndman, PDG de Blue Ocean Technologies, a ajouté : « Interactive Brokers est le courtier idéal auquel nous pouvons nous connecter en raison de son empreinte mondiale et de son engagement envers l’accès aux marchés pour les investisseurs du monde entier. Nous sommes heureux de collaborer avec Interactive Brokers et de contribuer à la réalisation de notre mission qui consiste à donner aux investisseurs la possibilité de négocier sur les marchés américains, peu importe leur fuseau horaire. »

Pour de plus amples informations, veuillez visiter :

États-Unis et pays servis pas IB LLC : https://www.interactivebrokers.com/en/trading/us-overnight-trading.php

Canada : https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/us-overnight-trading.php

Royaume-Uni : https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/us-overnight-trading.php

Europe de l'Ouest : https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/etf-overnight-trading.php

Europe centrale : https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/us-overnight-trading.php

Hong Kong : https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/us-overnight-trading.php

Singapour : https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/us-overnight-trading.php

Australie : https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/us-overnight-trading.php

Inde : https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/us-overnight-trading.php

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d’exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d’obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la sixième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi le 9 juin 2023 par Barron’s, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

