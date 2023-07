Lynk fait la démonstration des premiers appels téléphoniques standard bidirectionnels par satellite

FALLS CHURCH, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Lynk Global, Inc., principal fournisseur mondial de télécommunications par satellite, a publié aujourd'hui la toute première vidéo d'une série d'appels vocaux bidirectionnels entre des téléphones mobiles standard connectés par satellite. La vidéo montre plusieurs appels vocaux utilisant des téléphones mobiles standard connectés par les tours de transmission cellulaire par satellite de Lynk actuellement en orbite.

Charles Miller, CEO et cofondateur de Lynk, a déclaré : « Carl Sagan a dit un jour : "Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires". La vidéo que nous publions aujourd'hui souligne l'engagement de Lynk en faveur d'une norme plus élevée ». M. Miller a poursuivi : « Lorsque Lynk a réalisé la toute première connexion entre un satellite et un téléphone standard sur Terre en mars 2020, nous avons partagé une vidéo pour montrer nos résultats au monde entier. Et nous faisons de même aujourd'hui pour les appels vocaux bidirectionnels ».

« Aujourd'hui, l'information est au cœur même de notre mission, à savoir connecter tout le monde, partout », a déclaré Tyghe Speidel, CTO et cofondateur de Lynk. « L'équipe de Lynk est très heureuse de montrer qu'il est possible de passer des appels vocaux, alors que le premier service de messagerie SMS est déjà en place à Palau et que d'autres pays emboîteront le pas cette année. Bien que nous continuions à donner la priorité au service de SMS pour nos partenaires MNO à court terme, ces premiers résultats d'appels vocaux soulignent les progrès de notre technologie et nous rapprochent de l'accomplissement de notre mission », a-t-il poursuivi.

Veuillez cliquer ici pour visionner la vidéo de cet appel vocal bidirectionnel réussi de Lynk.

À propos de Lynk

Lynk est le seul système au monde breveté, éprouvé et doté d'une licence commerciale de transmission directe par satellite vers un téléphone mobile standard. La preuve de service a été faite et notre service est actuellement déployé dans plus de 20 pays, avec plus de 30 contrats de service commercial MNO qui couvrent plus de 50 pays. Le réseau de Lynk, qui fournit actuellement des alertes cellulaires (d'urgence) et des messages SMS bidirectionnels, est compatible avec tous les téléphones mobiles actuels sur la planète. À l'avenir, Lynk lancera des services vocaux et des services mobiles à large bande. En s'associant à Lynk par le biais d'un simple accord d'itinérance, un opérateur de réseau mobile peut augmenter son chiffre d'affaires en exploitant de nouveaux marchés, offre à ses abonnés une tranquillité d'esprit grâce à une connectivité omniprésente et ouvre la voie à la prospérité économique pour des milliards de citoyens du monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.lynk.world ou suivez @lynktheworld.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.