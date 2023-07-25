盈透证券将隔夜交易扩展至超过10,000支美国股票和ETF

康涅狄格州格林尼治--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 盈透证券（Interactive Brokers, Nasdaq: IBKR）这一全球领先的自动化电子经纪商宣布扩大其“隔夜交易时间”服务，现已涵盖10,000多支美国股票和ETF。盈透证券是首批推出美股和ETF隔夜交易的经纪商之一，增强后的服务让客户能够每周五天、每天近24小时交易范围更广的美国股票。客户现可以灵活地随时进行更多选择的美股和ETF交易，亚洲和欧洲的客户也可以在当地市场时间交易更多种类的美国股票。为了补充盈透证券自有的IBEOS另类交易系统（ATS）所提供的隔夜交易流动性，集团现已与Blue Ocean ATS建立了连接。

盈透证券首席执行官Milan Galik表示：“ 隔夜交易是一项重要的服务，有助于我们的客户及时做出交易决策，时刻把握投资机会。通过将‘隔夜交易’扩展至数千种美国股票和 ETF，我们的全球客户几乎能够随时在交易产品和时间上拥有更多的选择。当客户选择隔夜下单时，IB SmartRoutingSM技术将自动将订单发送至最佳的隔夜交易目的地。”

盈透证券的正常开市时间、延长开市时间和隔夜交易时间让客户能够每周五天、每天24小时交易符合条件的美国股票和ETF。隔夜交易时间为美国东部时间晚上8:00至凌晨3:50，每周第一个交易时段从美国东部时间周日晚上8:00开始，最后一个交易时段在美国东部时间周五凌晨3:50结束。任何在东部时间晚上8:00至午夜12:00之间执行的交易，其交易日期均为下一个交易日。

Blue Ocean Technologies首席执行官Brian Hyndman补充道：“ 盈透证券是理想的合作经纪商之选，他们的业务遍布全球，并致力于为全球投资者提供市场准入服务。我们很高兴能够与盈透证券合作，帮助我们进一步实现使命，让投资者能够不受时区限制地进行美国市场交易。”

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关于盈透证券集团：

盈透证券集团的附属公司利用一站式统一平台，在多个国家的超过150个市场以多种货币为全球客户提供全天候的证券、商品和外汇自动交易执行与保管服务。我们的服务对象涵盖个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪商。四十年来对于科技和自动化的专注，使我们能够为客户提供独特的尖端平台来管理他们的投资组合。我们力求以较低的价格或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险与投资组合管理工具、研究工具和投资产品，协助他们实现优厚的投资回报。盈透证券在《巴伦周刊》于2023年6月9日发布的“最佳互联网券商”评比中连续第五年荣获五星（最高五星），位居第一。

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