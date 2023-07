A Interactive Brokers expande o Overnight Trading para mais de 10.000 ações e ETFs dos EUA

GREENWICH, Conn.--(BUSINESS WIRE)--A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou a expansão de seu serviço Overnight Trading Hours, que agora inclui mais de 10.000 ações e ETFs dos EUA. A Interactive Brokers foi uma das primeiras corretoras a introduzir o Overnight Trading em ações e ETFs dos EUA, e a oferta aprimorada permite que os clientes negociem uma variedade ainda maior de ações dos EUA quase 24 horas por dia, cinco dias por semana. Os clientes agora têm a flexibilidade de negociar mais ações e ETFs dos EUA quando for conveniente e os clientes na Ásia e Europa podem negociar uma variedade mais ampla de ações dos EUA durante o horário local de mercado. Para complementar a liquidez do Overnight Trading, Negociação Noturna em português, fornecida pelo próprio Sistema Alternativo de Negociação (ATS) da Interactive Brokers, a empresa agora está conectada ao Blue Ocean ATS.

“ Overnight Trading é um serviço importante que ajuda nossos clientes a tomar decisões de negociação oportunas e aproveitar oportunidades de investimento 24 horas por dia”, disse Milan Galik, diretor-executivo da Interactive Brokers. “ Ao estender o Overnight Trading para milhares de ações e ETFs dos EUA, nossos clientes globais têm uma maior escolha do que e quando negociar em quase qualquer momento. Quando os clientes escolhem o Overnight Trading para fazer um pedido, a tecnologia IB SmartRoutingSM encaminha automaticamente o pedido para o destino ideal do Overnight Trading.”

O horário normal de funcionamento do mercado, o horário estendido e o horário do Overnight Trading Hours da Interactive Brokers permitem que os clientes negociem ações e ETFs elegíveis dos EUA quase 24 horas por dia, cinco dias por semana. O Horário de Overnight Trading é das 20h00 ET às 3h50 ET, com a primeira sessão da semana começando no domingo às 20h00 ET e a última sessão terminando na sexta-feira às 3h50 ET. Todas as negociações executadas entre as 20h00 ET e as 12h00 ET terão como data de negociação o dia de negociação seguinte.

Brian Hyndman, CEO da Blue Ocean Technologies, acrescentou: “ A Interactive Brokers é a corretora perfeita para nos conectarmos devido à sua presença global e compromisso com o acesso ao mercado para investidores do mundo inteiro. Estamos satisfeitos em colaborar com a Interactive Brokers e ajudar a promover nossa missão de oferecer aos investidores a capacidade de negociar nos mercados dos EUA, independentemente do fuso horário.”

Para mais informações, visite:

Estados Unidos e países atendidos pela IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/us-overnight-trading.php

Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/us-overnight-trading.php

Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/us-overnight-trading.php

Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/etf-overnight-trading.php

Europa Central: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/us-overnight-trading.php

Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/us-overnight-trading.php

Singapura: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/us-overnight-trading.php

Austrália: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/us-overnight-trading.php

Índia: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/us-overnight-trading.php

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nós nos dedicamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociações vantajosos, além de ferramentas de gestão de risco e de carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo isso a um custo reduzido ou sem nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores em seus investimentos. Pelo sexto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como a número 1 com 5 de 5 estrelas em sua Best Online Brokers Review (em português, Avaliação das Melhores Corretoras On-line), em 9 de junho de 2023.

