Fluence Technologies et Pigment font équipe pour offrir des solutions de consolidation et de planification d’entreprise

Pour répondre aux besoins des équipes financières et comptables modernes, les solutions ERP et CPM traditionnelles ne suffisent plus. Les solutions traditionnelles « tout-en-un » ont souvent pour conséquence que la finance ou la comptabilité cèdent sur leurs exigences aux besoins de l’autre. Pour répondre aux exigences des organisations à forte croissance d’aujourd’hui, Office of the CFO a besoin des meilleures solutions intégrées pour répondre à la fois aux besoins d’analyse et de planification financières et aux besoins de consolidation et de clôture sans compromis.

Grâce à l’union de leurs forces, Fluence Technologies et Pigment permettent aux équipes financières d’exploiter des capacités financières et comptables de premier plan et d’opérer une transformation numérique transparente pour l’ensemble de l’équipe. Ce partenariat capitalise sur l’expertise approfondie de Fluence Technologies en matière de consolidation financière, de clôture financière, de réconciliation des comptes, de rapports narratifs et de gestion de la divulgation, et sur l’expertise de Pigment pour aider les organisations à comprendre toutes leurs données commerciales, afin qu’elles puissent prendre des décisions en toute confiance, et réagir à de nouveaux scénarios avec une rapidité et une flexibilité sans précédent.

Caractéristiques principales du partenariat :

Exploitation de solutions modernes : Les clients peuvent ainsi exploiter la puissance combinée de la solution de clôture de Fluence Technologies et de la plateforme moderne de planification des activités de Pigment. En s’appuyant sur ces technologies, les professionnels de la finance peuvent rationaliser leurs processus de gestion de la performance et obtenir des informations commerciales précieuses sans compromis. Autonomisation des équipes financières : Le partenariat équipe le bureau des finances, y compris les directeurs financiers, les contrôleurs et les professionnels de la comptabilité, avec les données dont ils ont besoin pour découvrir les leviers stratégiques de l’entreprise, automatiser les processus financiers, obtenir des informations plus approfondies sur la performance financière et prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Corey Bidmead, Vice-président des canaux mondiaux de Fluence Technologies, a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat en déclarant : « Nous sommes ravis de nous associer à Pigment et d’élargir notre écosystème technologique en matière d’analyse et de planification financières. Cette collaboration avec Pigment nous permet d’offrir à nos clients une gamme plus large de solutions de premier ordre, leur permettant d’optimiser leurs processus de gestion de la performance. Tous ensemble, nous révolutionnons la façon dont les professionnels de la finance s’appuient sur la technologie pour prendre des décisions stratégiques ».

Rohan Batra, Responsable mondial des partenariats chez Pigment, partage ce sentiment en déclarant : « Nous sommes extrêmement enthousiastes quant au potentiel de ce partenariat et à ce qu’il peut offrir à nos clients communs : une planification d’entreprise de premier ordre parallèlement à des capacités de consolidation de base pour les entreprises. Les clients ne doivent plus faire de compromis pour obtenir ce qu’il y a de mieux dans chaque catégorie. Aux côtés de l’équipe de Fluence, nous serons en mesure de poursuivre notre objectif en aidant l’Office of the CFO à prendre les meilleures décisions pour leur entreprise avec une rapidité et une agilité inégalées. »

Pour plus d’informations, visitez fluencetech.com et gopigment.com

À propos de Fluence

Fluence Technologies donne le contrôle aux équipes de la finance et de la comptabilité afin qu'ils clôturent plus rapidement, établissent les rapports avec assurance et fassent plus avec moins. La plateforme de clôture financière, de consolidation, et de gestion des rapports de Fluence technologies est la seule qui fourni des solutions professionnelles et innovantes aux entreprises modernes et à forte croissance. Basée sur le cloud et propriété de la finance, l'approche Fluence de n'avoir aucun code a pour but la mise en valeur accélérée et l'adoption immédiate. Bienvenue chez Fluence, où la clôture est rapide.

À propos de Pigment

Pigment est une plateforme de planification d’entreprise. En réunissant les personnes, les données et les processus au sein d’une plateforme intuitive, adaptable et intégrée, les équipes peuvent rapidement élaborer des plans stratégiques et opérationnels fiables pour stimuler la croissance, réagir au changement et assurer l’avenir de leur entreprise. Des entreprises de premier plan telles que Klarna, Figma, Airtable, PVH et Webhelp font confiance à Pigment chaque jour, ce qui leur permet de prendre des décisions sûres et précises. Pour en savoir plus, consultez le site www.gopigment.com.

