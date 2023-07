Adaptive Shield obtient un investissement stratégique de Blackstone

TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Adaptive Shield, leader de la sécurité SaaS, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de Blackstone Innovations Investments, la branche d'investissement stratégique de Blackstone, portant le total de la levée de capitaux à 44 millions de dollars. Cet investissement servira à accélérer la mission d'Adaptive Shield, à savoir protéger les entreprises face à la recrudescence rapide du nombre d'applications SaaS utilisées par les entreprises. Cette croissance crée un nouveau maillage complexe d'applications critiques qui sont de plus en plus ciblées par les attaquants.

« Garder un coup d'avance sur les attaquants est essentiel pour développer un programme de cybersécurité de classe mondiale qui protège notre marque, notre réputation, nos investisseurs et notre propriété intellectuelle », déclare Adam Fletcher, responsable de la sécurité chez Blackstone. « Nous avons noué un partenariat avec Adaptive Shield et le mettons à profit pour nous aider à surveiller en permanence le niveau de sécurité des applications SaaS critiques utilisées à l'échelle de l'ensemble de Blackstone afin de mieux protéger l'entreprise contre les attaquants. Nous sommes convaincus du bien-fondé de la mission d'Adaptive Shield et sommes très heureux de soutenir l'entreprise par notre investissement alors qu'elle entre dans une nouvelle phase de croissance ».

Avec Adaptive Shield, les entreprises peuvent prévenir, détecter et répondre aux menaces SaaS centrées sur l'identité grâce aux logiciels suivants : gestion des erreurs de configuration, accès et découverte SaaS-to-SaaS, gouvernance des identités et des accès, gestion des risques des utilisateurs Device-to-SaaS et détection et réponse aux menaces d'identité (ITDR).

« L'investissement de Blackstone témoigne du succès de notre offre et souligne les capacités innovantes d'Adaptive Shield, la seule plateforme de sécurité SaaS à s'intégrer à plus de 130 applications couvrant une surface d'attaque SaaS étendue », a déclaré Maor Bin, cofondateur et CEO d'Adaptive Shield. « Avec le soutien de Blackstone, nous poursuivrons notre trajectoire de croissance et d'expansion tout en nous adaptant à l'évolution constante des menaces ».

« Chez Blackstone, notre équipe dédiée de professionnels de la cybersécurité conseille des centaines d'entreprises de notre portefeuille afin de renforcer la cyberdéfense dans l'ensemble de l'écosystème de Blackstone », déclare Adam Mattina, directeur adjoint de la sécurité et responsable de la cybersécurité du portefeuille chez Blackstone. « Nous considérons l'écosystème SaaS comme l'un des principaux vecteurs d'attaque émergents actuellement et pensons que notre utilisation et notre investissement dans Adaptive Shield sont hautement stratégiques pour l'ensemble du portefeuille de Blackstone, car nous nous efforçons collectivement de garder un coup d'avance sur ces menaces ».

Pour en savoir plus à propos des différents cas d'utilisation d'Adaptive Shield’s, veuillez consulter la page de présentation des cas d'utilisation.

À propos d'Adaptive Shield

Adaptive Shield, leader de la sécurité SaaS, permet aux équipes de sécurité d'acquérir une visibilité et un contrôle approfondis sur toutes les applications SaaS critiques de l'entreprise et de sécuriser l'ensemble de leur pile SaaS grâce à la prévention, la détection et la réponse aux menaces. Fondée par Maor Bin et Jony Shlomoff, Adaptive Shield travaille avec de nombreuses entreprises du Fortune 500 et a été nommée Gartner® Cool VendorTM 2022. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante www.adaptive-shield.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.