GREENWICH, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), een geautomatiseerde internationale elektronische broker, kondigde de uitbreiding aan van haar Overnight Trading Hours-service, met nu meer dan 10.000 US aandelen en ETF's. Interactive Brokers was een van de eerste brokers die Overnight Trading aanbood op US aandelen en ETF's. Dankzij het uitgebreide aanbod kunnen klanten een nog grotere verscheidenheid aan US aandelen bijna 24 uur per dag, vijf dagen per week verhandelen. Klanten hebben nu de flexibiliteit om meer US aandelen en ETF's te verhandelen wanneer dit goed uitkomt en klanten in Aziƫ en Europa kunnen een ruimere verscheidenheid aan US aandelen tijdens de plaatselijke markturen verhandelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.