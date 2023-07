Lynk demonstreert de allereerste standaard tweerichtingstelefoongesprekken via satelliet

FALLS CHURCH, Va.--(BUSINESS WIRE)--Lynk Global, Inc., 's werelds toonaangevende sat2phone-telecomprovider, heeft vandaag de allereerste video uitgebracht van een reeks tweerichtingsgesprekken tussen standaard mobiele telefoons die via satelliet zijn verbonden. De video toont meerdere spraakoproepen met behulp van standaard mobiele telefoons die zijn verbonden via de bestaande satelliet-celtorens van Lynk in een baan om de aarde.

Charles Miller, CEO en mede-oprichter van Lynk, verklaarde: " Carl Sagan merkte ooit op: 'Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs.' De video die we vandaag uitbrengen, onderstreept Lynks toewijding aan een hogere standaard." Miller vervolgde: “ Toen Lynk in maart 2020 de allereerste verbinding tot stand bracht van een satelliet naar een standaard telefoon op aarde, deelden we video om onze resultaten aan de wereld te tonen. Vandaag doen we hetzelfde voor tweerichtingsgesprekken.”

" Het nieuws van vandaag raakt de kern van onze missie om iedereen overal met elkaar te verbinden," merkte Tyghe Speidel, CTO en mede-oprichter bij Lynk, op. “ Met de eerste service die nu in Palau actief is voor sms-berichten, en met andere landen die dit jaar zullen volgen, is het Lynk-team verheugd om de spraakoproepmogelijkheden te demonstreren. Hoewel we op korte termijn prioriteit blijven geven aan de sms-service voor onze MNO-partners, benadrukken deze eerste resultaten van spraakoproepen de vooruitgang in onze technologie en brengen ze ons een stap dichter bij het verwezenlijken van onze missie,” vervolgde hij.

Klik hier om de video van het succesvolle tweerichtingsgesprek van Lynk te bekijken.

Over Lynk

Lynk is 's werelds enige gepatenteerde, beproefde en commercieel gelicentieerde syteem voor satelliet-direct-naar-standaard-mobiele-telefoon. Onze service is bewezen en wordt momenteel ingezet in meer dan 20 landen met meer dan 30 MNO commerciële servicecontracten in meer dan 50 landen. Het netwerk van Lynk, dat momenteel cell broadcast-waarschuwingen (noodgevallen) en tweerichtings-sms-berichten levert, is compatibel met elke bestaande mobiele telefoon ter wereld. In de toekomst zal Lynk spraak- en mobiele breedbanddiensten lanceren. Door samen te werken met Lynk via een eenvoudige roamingovereenkomst, opent een mobiele netwerkoperator de deur naar nieuwe inkomsten in onaangeboorde markten, hebben abonnees daardoor gemoedsrust met alomtegenwoordige connectiviteit en wordt een weg naar economische welvaart voor miljarden wereldburgers geboden. Ga voor meer informatie naar www.lynk.world of volg @lynktheworld.

