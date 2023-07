RQM+™ choisit THREAD pour dynamiser sa nouvelle offre de recherche sur les dispositifs médicaux

PITTSBURGH & CARY, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--RQM+, le plus grand prestataire de services au monde dans le domaine des technologies médicales, et THREAD, l'un des principaux fournisseurs de recherche décentralisée et d'eCOA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à transformer le paysage de la recherche dans le domaine des technologies médicales.

Ce partenariat impliquera la technologie de THREAD dans toute la gamme de dispositifs médicaux, de produits de diagnostic et de thérapies numériques de RQM+, de manière à aider les fabricants à accélérer la recherche et à mettre plus rapidement de nouveaux produits sur le marché. Les clients de RQM+ bénéficieront d'outils innovants axés sur la transparence, la célérité et l'agilité. Lesdits outils permettront de mener des études focalisées sur le patient, aussi bien en clinique, qu'à domicile ou en déplacement.

« Notre partenariat stratégique permet aux recherches cliniques en technologies médicales, aux fabricants, aux sites et aux patients de libérer le potentiel des percées personnalisées et d'un avenir de thérapies ciblées. La plateforme tout-en-un de THREAD offre une approche sur mesure tant pour les fabricants que pour les patients, car chez RQM+, nous croyons que chaque personne a le droit d’emprunter sa propre voie pour avoir une meilleure santé », a déclaré David Novotny, directeur de l’exploitation des services d'essais chez RQM+. « Notre partenariat stratégique avec THREAD, associé à nos solutions complètes pour le cycle de vie des technologies médicales, peut potentiellement révolutionner les essais cliniques, permettant ainsi d’optimiser l'efficacité, de faire progresser la recherche et de transformer les résultats de soins de santé ainsi que les principales avancées médicales. »

« Nous sommes heureux d’associer notre expertise et nos technologies avec RQM+ pour développer une solution dont le but est de relever la barre pour les organisations de technologies médicales. Notre offre combinée fournira aux clients RQM+ une solution de recherche axée sur les technologies médicales qui prend tout en charge, de la conception aux opérations en passant par les soumissions réglementaires via une expérience client unique », a déclaré John Reites, cofondateur et PDG de THREAD. « Nous sommes ravis que RQM+ ait choisi THREAD comme partenaire pour optimiser sa nouvelle offre, qui cadre avec notre mission de faire progresser la recherche pour tous, partout. »

Pour en savoir plus sur l'offre de RQM+ en matière de recherche sur les dispositifs médicaux axés sur le patient, consultez le site suivant https://www.rqmplus.com/services/clinical-trials.

À propos de RQM+

RQM+ le principal fournisseur de services de technologies médicales, offrant conseil, des services d'essai clinique, de laboratoire et de remboursement, ainsi que des solutions technologiques pour soutenir le cycle de vie entier du produit . L'équipe internationale de cliniciens, techniciens et d'experts inégalés de l'industrie qui forme RQM+ pousse l'excellence à sa limite. Avec plus d’anciens régulateurs de la FDA, de la Medicines in Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) et d'organismes notifiés que toute autre entreprise, l’équipe RQM+ possède une expertise approfondie dans toutes les spécialités cliniques. Nous réduisons les risques de la commercialisation en proposant un complément extensif de services CRO pour faire avancer les dispositifs médicaux, les thérapies et diagnostics numériques sur le marché et pour les y maintenir. En plus de medtechs en phase précoce et intermédiaire, nous travaillons actuellement avec 19 des 20 principaux fabricants de dispositifs médicaux et sept des dix principales entreprises de DIV. Pour plus d’informations, visitez RQM+ RQMplus.com.

À propos de THREAD

Le but de THREAD® est de tirer parti de sa plateforme de recherche décentralisée pour permettre des études pour tous, partout. La société propose une combinaison unique de technologies de recherche clinique et de services de conseil qui aident les organisations des sciences de la vie à concevoir, gérer et étendre des études de recherche de nouvelle génération et des programmes d'évaluations des résultats cliniques électroniques (eCOA) pour les participants, les sites et les équipes d'étude. Grâce à sa plateforme complète et à son expertise scientifique, THREAD fait en sorte que les études soient accessibles, efficaces et centrées sur le patient. Soutenue par les investisseurs du secteur des soins de santé, Water Street Healthcare Partners et JLL Partners, THREAD est reconnue comme un leader par l'Évaluation PEAK Matrix® 2021/2022 des produits d'essais cliniques décentralisés d'Everest Group. La société est en outre bien placée dans la catégorie des leaders de l'Évaluation 2022 des fournisseurs de solutions technologiques pour les essais cliniques décentralisés de R&D réalisée par IDC MarketScape. Visitez Threadresearch.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.