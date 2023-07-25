盈透證券將隔夜交易擴展至超過10,000支美國股票和ETF

康乃狄克州格林威治--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 盈透證券 (Interactive Brokers，Nasdaq: IBKR) 這一全球領先的自動化電子經紀商宣布擴大其「隔夜交易時間」 服務，現已涵蓋10,000多支美國股票和ETF。盈透證券是首批推出美股和ETF隔夜交易的經紀商之一，增強後的服務讓客戶能夠每週五天、每天近24小時交易範圍更廣的美國股票。客戶現可以靈活地隨時進行更多選擇的美股和ETF交易，亞洲和歐洲的客戶也可以在當地市場時間交易更多種類的美國股票。為了補充盈透證券自有IBEOS另類交易系統（ATS）所提供的隔夜交易流動性，集團現已與Blue Ocean ATS建立了合作关系。

盈透證券執行長Milan Galik表示：「隔夜交易是一項重要的服務，有助於我們的客戶及時做出交易決策，時刻把握投資機會。通過將『隔夜交易』擴展至數千種美國股票和 ETF，我們的全球客戶幾乎能夠隨時在交易產品和時間上擁有更多的選擇。當客戶選擇隔夜下單時，IB SmartRoutingSM技術將自動將訂單發送至最佳的隔夜交易目的地。」

盈透證券的正常開市時間、延長開市時間和隔夜交易時間讓客戶能夠每週五天、每天24小時交易符合條件的美國股票和ETF。隔夜交易時間為美國東部時間晚上8:00至凌晨3:50，每週第一個交易時段從美國東部時間週日晚上8:00開始，最後一個交易時段在美國東部時間週五凌晨3:50結束。任何在東部時間晚上8:00至午夜12:00之間執行的交易，其交易日期均為下一個交易日。

Blue Ocean Technologies執行長Brian Hyndman補充道：「盈透證券是理想的合作經紀商之選，他們的業務遍布全球，並致力於為全球投資者提供市場准入服務。我們很高興能夠與盈透證券合作，幫助我們進一步實現使命，讓投資者能夠不受時區限制地進行美國市場交易。」

若要瞭解更多資訊，請造訪：

美國以及盈透證券集團服務的國家：https://www.interactivebrokers.com/en/trading/us-overnight-trading.php

加拿大：https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/us-overnight-trading.php

英國：https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/us-overnight-trading.php

西歐：https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/etf-overnight-trading.php

中歐：https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/us-overnight-trading.php

香港：https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/us-overnight-trading.php

新加坡：https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/us-overnight-trading.php

澳大利亞：https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/us-overnight-trading.php

印度：https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/us-overnight-trading.php

關於盈透證券集團：

盈透證券集團的附屬公司利用一站式統一平台，在多個國家的超過150個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品和外匯自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和仲介經紀商。我們四十多年來全力開發科技和自動化，因此能夠為客戶提供獨特的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究設備和投資產品，協助他們獲得優厚的投資報酬率。盈透證券集團在《巴倫雜誌》(Barron) 於2023年6月9日發布的「最佳網路券商評比」中連續六年榮獲五星（最高五星），位居第一。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。