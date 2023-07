Desktop Health™ présente la plateforme de construction rotative PrintRoll™ pour le 3D-Bioplotter®, un outil de bio-impression inédit qui développe des solutions tubulaires pour les voies vasculaires, digestives, respiratoires, et bien d'autres

The PrintRoll™ rotating build platform for use with the Desktop Health 3D-Bioplotter is designed to bioprint complex cylindrical medical devices of different diameters, customized to the needs of young and adult patients. The device will enable bioprinting of medical solutions for the body’s thousands of miles of vascular, digestive, respiratory, and reproductive channels. (Photo: Business Wire)

Desktop Health video produced in partnership with the University Medical Center of the Johannes Gutenberg-University Mainz Institute for Physiological Chemistry.

Nicole Black, Ph.D., VP of Biomaterials and Innovation at Desktop Health, examines two tubular medical devices printed on the new 3D-Bioplotter® PrintRoll™ rotating build platform in medical-grade materials.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Desktop Health, marque de confiance de Desktop Metal, Inc. (NYSE : DM) en matière d'impression 3D médicale de qualité, a annoncé aujourd'hui une révolution dans le domaine de la bio-impression avec le lancement de PrintRoll™, une plateforme de construction rotative innovante qui peut fabriquer des solutions tubulaires intelligentes pour les voies vasculaires, digestives, respiratoires et reproductives du corps sur le tout premier système de bio-impression 3D-Bioplotter.

La 3D-Bioplotter est une imprimante 3D par extrusion très sophistiquée qui traite des liquides, des fondus, des pâtes, des gels ou d'autres matériaux, notamment des cellules, grâce à une pointe d'aiguille sur un système de portique à 3 axes de haute précision fabriqué en Suisse et à des contrôles de température, de stérilité et de conception. La 3D-Bioplotter propose huit têtes d'impression et la plus large gamme de températures en bioprinting, allant de 2° C à 500° C (35,6° F à 932° F), permettant la réalisation de pièces médicales complexes et de multi-matériaux.

La fonction complémentaire PrintRoll est en cours de développement depuis 2019 dans le cadre d'une collaboration avec l'université Johannes Gutenberg de Mayence, une université publique de recherche à Mayence, en Allemagne.

« Nous sommes fiers de proposer le premier outil de bio-impression spécialement conçu pour développer des solutions médicales adaptées aux milliers de kilomètres de voies présentes dans le corps humain », a déclaré Ric Fulop, fondateur et CEO de Desktop Metal. « Le rôle de Desktop Health est de fournir des solutions d'impression 3D qui améliorent la vie des patients, et nous sommes convaincus que PrintRoll, proposé exclusivement sur la 3D-Bioplotter, permettra de toutes nouvelles innovations régénératives. Nous nous réjouissons de découvrir les nouvelles créations de nos clients grâce à ce nouvel outil prometteur ».

Rendez-vous sur le site TeamDM.com/3DBioplotterBrochure pour visionner une vidéo du PrintRoll en action et télécharger la dernière brochure 3D-Bioplotter, où des experts en médecine régénérative retracent plus de 20 ans d'innovations sur la bio-imprimante.

Comment fonctionne la PrintRoll

La plateforme PrintRoll se fixe à la plaque de construction modulaire du 3D-Bioplotter et est équipée d'un mandrin rotatif motorisé avec des tambours de différentes tailles, montés sur ressorts et facilement interchangeables. La vitesse de rotation est étroitement contrôlée par le logiciel convivial du 3D-Bioplotter.

Lorsque l'outil PrintRoll tourne, la tête d'impression se déplace d'avant en arrière pour déposer le matériau sur la surface selon la conception souhaitée. Par exemple, le polycaprolactone (PCL), un plastique biodégradable de qualité médicale utilisé dans de nombreux implants et dispositifs approuvés par la FDA, durcit rapidement sur le tambour après l'impression du matériau fondu. Dans le cadre de la bio-impression, les utilisateurs produisent généralement une structure appelée aussi échafaudage dans un matériau biocompatible rigide ou souple, conçue pour réparer et s'intégrer aux cellules du corps, parfois en se dégradant après un certain temps.

Le PrintRoll est livré avec un tambour de 10 mm de diamètre (des tambours de 20 mm et 40 mm sont également disponibles) conçu pour permettre le développement de solutions pour plusieurs voies dans le corps humain, qui varient en fonction de l'âge et du sexe. Les diamètres standard correspondent généralement aux diamètres de l'artère fémorale (~10 mm), de la trachée (~10-20 mm), de la trompe de Fallope (~5-15 mm), de l'aorte (~25 mm), de l'œsophage (~30 mm) et de plusieurs segments de l'intestin (~40-100 mm).

Le système PrintRoll permet d'imprimer des structures cylindriques creuses d'une longueur maximale de 140 mm, en fonction de la tête d'impression utilisée. Il est également possible de fabriquer des tailles sur mesure.

« Jusqu'à présent, la création de dispositifs cylindriques à parois minces et à structure complexe était difficile à réaliser avec des matériaux régénératifs comme les hydrogels », a déclaré Nicole Black, Ph.D., vice-présidente des biomatériaux et de l'innovation chez Desktop Health. « Avec le PrintRoll, les matériaux sont modelés directement sur un substrat qui tourne au même rythme que la tête d'impression, ce qui permet de soutenir les couches déposées et d'élargir la palette de matériaux pouvant être imprimés en 3D dans ces structures importantes. Une fois l'impression terminée, les dispositifs peuvent être retirés du PrintRoll, ne laissant plus que les pièces haute résolution et reproductibles que les clients attendent du 3D-Bioplotter ».

Le PrintRoll est livré avec une bibliothèque de structure nid d'abeille et des paramètres d'impression standard pour les matériaux courants. La plateforme PrintRoll, qui est compatible avec les modèles 3D-Bioplotter de 4ème génération, est disponible en pré-commande dès maintenant, avec une livraison prévue dans le courant du quatrième trimestre. Pour en savoir plus, prenez contact avec Desktop Health à l'adresse suivante TeamDM.com/3DBioplotterMoreInfo.

3D-Bioplotter® poursuit son œuvre de précurseur dans le domaine de la bio-impression

PrintRoll vient s'ajouter à la longue liste d'innovations en matière de bio-impression appliquées au système de bio-impression le plus étudié au monde, comme indiqué dans la dernière brochure de 3D-Bioplotter.

Cette tradition se poursuit également avec CMFlex™, premier produit de substitution de greffe osseuse régénérative imprimé en 3D autorisé par la FDA et première autorisation de ce type pour la fabrication sur le 3D-Bioplotter. Développé par Dimension Inx, CMFlex est un greffon osseux flexible facile à utiliser, imprimé en 3D sur un modèle standard du fabricant 3D-Bioplotter. Ce nouveau produit est une alternative à l'autogreffe, dans laquelle un médecin prélève de manière intrusive de l'os dans une zone du corps d'un patient pour réparer une partie d'os endommagée ou malade ailleurs dans le corps.

« La récente autorisation de la FDA pour le CMFlex développé par Dimension Inx est une révolution dans le domaine de la médecine additive et régénérative, qui démontre incontestablement la robustesse du 3D-Bioplotter », a déclaré Lou Azzarra, président de Desktop Health. « Des étapes commerciales comme celle-ci prennent souvent de nombreuses années, et nous félicitons toute l'équipe de Dimension Inx de les avoir réalisées ».

Rendez-vous à l'adresse TeamDM.com/3DBioplotterBrochure pour télécharger notre dernière brochure, qui explique en détail comment Dimension Inx a développé CMFlex pour parvenir à sa commercialisation.

À propos de Desktop Metal

Desktop Metal (NYSE : DM) est le moteur de la fabrication additive 2.0, une nouvelle ère de production numérique de masse à la demande de produits industriels, médicaux et de consommation. Nos imprimantes 3D, nos matériaux et nos logiciels innovants offrent rapidité, coût et qualité des pièces indispensables à cette transformation. Nous sommes les premiers inventeurs et les leaders mondiaux des méthodes d'impression 3D qui, selon nous, permettront cette évolution, à savoir le jet de liant et le traitement numérique de la lumière. Aujourd'hui, nos systèmes impriment du métal, des polymères, du sable et d'autres céramiques, ainsi que de la mousse et du bois recyclé. Les fabricants utilisent notre technologie dans le monde entier pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, augmenter la flexibilité et produire des modèles solutionnant les problèmes les plus complexes au monde et permettant des innovations auparavant impossibles. Pour en savoir plus sur Desktop Metal et nos marques #TeamDM, rendez-vous à l'adresse suivante www.desktopmetal.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « croire », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention de », « stratégie », « avenir », « opportunité », « planifier », « peut », « devrait », « sera », « serait », « pourrait », « continuera », « entraînera probablement » et expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans les documents déposés par Desktop Metal, Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Desktop Metal, Inc. n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

