Walton Street的子公司完成收購Advance Real Estate的工作，後者為一家位於墨西哥的工業房地產開發和業務公司，擁有面積超過1,040萬平方英尺的工業和物流租賃空間

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Walton Street Capital, L.L.C.（以下簡稱「Walton Street」）的子公司完成了收購Advance Real Estate的工作。Advance Real Estate是一家位於墨西哥的工業和物流房地產開發和業務公司，擁有61座「A級」工業建築，共約1,040萬平方英尺的可出租面積（gross leasable area, GLA）和超過1,360萬平方英尺的工業發展用地，可另外開發出約650萬平方英尺的可出租面積。

自2010年以來，Walton Street México旗下的子公司已在200多個不同的物業中收購或開發了超過4,800萬平方英尺的工業房地產。透過此次收購，Walton Street子公司目前擁有的墨西哥工業房地產組合之工業可出租面積將超過2,200萬平方英尺，橫跨133座建築物和用地，具備另外開發出約900萬平方英尺工業可出租面積的潛力。此一組合的地理區位相當多樣，包含墨西哥的15個主要工業市場。

Walton Street México執行長Federico Martin del Campo表示：「此次收購證明了Walton Street在執行交易方面的卓越能力，並進一步鞏固了Walton Street México在墨西哥工業和物流房地產市場中的市場地位。」

此外，Martin del Campo先生還提到：「此次交易恰逢工業和物流業表現持續強勁的時機，受益於最近的近岸外包趨勢和墨西哥工業房地產業多年的穩健表現。Walton Street相信墨西哥的製造業和物流業將持續推動該國發展，我們也期待繼續在墨西哥經濟成長的過程中發揮作用。」

關於Walton Street Capital, L.L.C.：Walton Street Capital, L.L.C.是一家私募股權房地產投資公司。自1994年成立以來，Walton Street旗下的子公司已籌集了超過150億美元的資本承諾。Walton Street的墨西哥子公司自1998年以來積極投身墨西哥房地產行業，並從機構投資者等來源籌集了超過27億美元的資本承諾。迄今為止，Walton Street的子公司已投資和承諾逾13億美元用於墨西哥工業房地產資產開發，並計劃繼續活躍參與此一領域。

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