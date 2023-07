Perficient diseña soluciones modernas en la nube de Microsoft Azure para Builders FirstSource

SAINT LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”),la consultora digital líder a nivel mundial que transforma las empresas y las marcas más grandes del mundo, anunció hoy que se ha asociado exitosamente con Builders FirstSource (NYSE: BLDR), el proveedor de productos y servicios de construcción estructural más grande de EE. UU. para el mercado profesional de la construcción residencial y multifamiliar. La sociedad tiene como meta desarrollar una nueva aplicación nativa de la nube para la fabricación de armazones para techos y pisos. Con la ejecución de la plataforma centralizada en la nube, Builders FirstSource tendrá la capacidad de ampliar sus operaciones de forma más eficiente e integrar completamente las nuevas adquisiciones en todas las plantas operativas.

Perficient, socio de Microsoft Azure, guió a Builders FirstSource en el desarrollo de un nuevo sistema nativo de la nube que unificó los procesos del sistema de ejecución de fabricación (MES) en toda la empresa y sus ubicaciones físicas de fabricación de estructuras. Con una herramienta estándar que aplica las mejores prácticas, realiza la captura de análisis de trabajo y automatiza las integraciones con bases de datos de materias primas. Gracias a ello, Builders FirstSource ha aumentado la visibilidad de la disponibilidad de materiales y ha mejorado la programación de producción y compras, lo que resulta en una respuesta más rápida para sus clientes.

“Necesitábamos un proceso de fabricación más ágil y unificado. La eficiencia es clave en este negocio, cuanto más eficientes operemos en nuestras fábricas, más rentable será nuestro negocio,” explicó Mike McCranie, director de informática de Builders FirstSource. “Al contar con una solución en la nube que puede ampliarse infinitamente, ahora podemos mover nuestras tecnologías locales de fabricación a la nube para optimizar nuestros procesos.”

Perficient fue seleccionado, entre más de 4,200 nominaciones enviadas, como finalista de los premios Microsoft U.S. Partner of the Year 2023 por su trabajo de desarrollo de aplicaciones nativas en la nube con Builders FirstSource. Los premios Microsoft U.S. Partner of the Year celebra a socios sobresalientes de Microsoft que han desarrollado y lanzado aplicaciones, servicios y dispositivos basados ​​en Microsoft durante el último año. El premio reconoce a Perficient por su trayectoria en la creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube y por brindar soluciones y servicios sobresalientes en el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube.

“Es un gran honor ser reconocidos por Microsoft como finalista a los premios U.S. Partner of the Year para el año 2023,” señaló John Jenkins, Vicepresidente de Perficient. “Nuestra asociación y experiencia con Microsoft nos permite crear soluciones innovadoras, basadas en estrategias y nativas de la nube que están transformando al sector manufacturero. Nuestro compromiso con Builders FirstSource y otros clientes, convierte a Perficient en un socio confiable para imaginar y ejecutar visiones holísticas en los servicios en la nube de Microsoft Azure.”

Perficient es un Microsoft Solutions Partner galardonado con más de 20 años de experiencia que ofrece soluciones estratégicas en todo Microsoft Cloud. Si deseas obtener más información sobre la experiencia Microsoft de Perficient, síguenos en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de sus clientes, ganarle a la competencia y desarrollar su negocio. Con capacidades estratégicas, creativas y tecnológicas incomparables, aportamos liderazgo en pensamiento e ideas innovadoras, junto con un método práctico para ayudar a las mayores empresas y marcas del mundo a lograr el éxito. Perficient cotiza en el Nasdaq Global Select Market e integra el índice Russell 2000 y del índice S&P SmallCap 600. Para más información, visita www.perficient.com.

Declaración de Puerto Seguro

Algunas de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son puramente declaraciones históricas se refieren a expectativas o a otro tipo de información prospectiva relacionada con resultados financieros y el panorama de negocios para 2023. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, y a otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en esas declaraciones. La información prospectiva se basa en las intenciones, las creencias, las expectativas, las estimaciones y las proyecciones actuales de la gerencia en relación con nuestra empresa y nuestra industria. Debe tener en cuenta que esas declaraciones solo reflejan nuestras predicciones. Los eventos o los resultados actuales pueden variar sustancialmente. Entre los factores importantes que pueden causar que nuestros resultados reales sean materialmente diferentes de las declaraciones prospectivas se encuentran, entre otros, los que figuran bajo el encabezado “Factores de riesgo” en la presentación más reciente de nuestro informe anual en el Formulario 10-K y otras presentaciones de valores. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.