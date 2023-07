Une société affiliée à Walton Street a conclu l'acquisition d'Advance Real Estate, une société de développement et d'exploitation de biens immobiliers industriels au Mexique disposant d'un portefeuille de plus de 10,4 millions de pieds carrés ...

MEXICO--(BUSINESS WIRE)--

Une société affiliée de Walton Street Capital, L.L.C (« Walton Street ») a conclu l'acquisition d'Advance Real Estate, une société de développement et d'exploitation de biens immobiliers industriels et logistiques au Mexique, disposant d'un portefeuille de 61 bâtiments industriels de « catégorie A » représentant plus de 10,4 millions de pieds carrés (0,97 millions de mètres carrés) de surface locative brute (SLB) et plus de 13.6 millions de pieds carrés (1,26 millions de mètres carrés) de terrains pour le développement industriel, avec une capacité de développement d'environ 6,5 millions de pieds carrés (0,60 millions de mètres carrés) de SLB supplémentaire.

Depuis 2010, les sociétés affiliées de Walton Street México ont acquis ou développé plus de 48 millions de pieds carrés (4,46 millions de mètres carrés) de biens immobiliers industriels dans plus de 200 propriétés distinctes. Avec cette acquisition, le portefeuille industriel actuel au Mexique détenu par les sociétés affiliées de Walton Street totalise plus de 22 millions de pieds carrés (2,04 millions de mètres carrés) de SLB industrielle répartis sur 133 bâtiments et terrains avec un potentiel de développement d'environ 9 millions de pieds carrés (0,84 millions de mètres carrés) de SLB industrielle supplémentaire. Il s'agit d'un portefeuille diversifié sur le plan géographique, avec une présence sur 15 marchés industriels majeurs au Mexique.

Federico Martin del Campo, PDG de Walton Street México, a déclaré : « Cette acquisition est la preuve de la capacité de Walton Street à réaliser des transactions et elle consolide davantage la position de Walton Street México sur le marché de l'immobilier industriel et logistique au Mexique ».

En outre, M. Martin del Campo a indiqué que « cette transaction intervient à un moment où le secteur industriel et logistique continue d'afficher une croissance significative et une dynamique positive grâce aux récentes tendances de nearshoring et au maintien de la vigueur du secteur de l'immobilier industriel au Mexique. Walton Street est convaincue que le secteur de la fabrication et de la logistique au Mexique continuera à faire progresser le pays et nous sommes impatients de continuer à jouer un rôle dans le renforcement de l'économie mexicaine ».

À propos de Walton Street Capital, L.L.C. Walton Street est une société d'investissement immobilier à fonds privés. Depuis sa création en 1994, les sociétés affiliées de Walton Street ont recueilli plus de 15 milliards de dollars d'engagements financiers. Les sociétés affiliées de Walton Street participent activement au secteur immobilier au Mexique depuis 1998 et ont recueilli plus de 2,7 milliards de dollars d'engagements financiers auprès d'investisseurs institutionnels. Ces sociétés affiliées ont investi et engagé plus de 1,3 milliard de dollars à ce jour dans des biens immobiliers industriels au Mexique et prévoient de continuer à participer activement dans ce secteur.

