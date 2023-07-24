Walton Street关联公司收购墨西哥Advance Real Estate，一家拥有超过1,040万平方英尺工业和物流租赁面积的工业房地产开发和业务运营公司

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Walton Street Capital, L.L.C.（以下简称“Walton Street”）的关联公司完成了对墨西哥Advance Real Estate的收购。Advance Real Estate是一家墨西哥工业和物流房地产开发和运营公司，其投资组合当中包含61座“甲级”工业建筑，共约1,040万平方英尺的毛租赁面积（gross leasable area, GLA）和超过1,360万平方英尺的工业用地，可用于发展约650万平方英尺的额外GLA。

自2010年以来，Walton Street México旗下的关联公司已经在200多个不同的物业中收购或开发了超过4,800万平方英尺的工业房地产。通过此次收购，Walton Street旗下的墨西哥工业房地产组合工业GLA将超越2,200万平方英尺，横跨133座建筑物和用地，可发展约900万平方英尺的额外工业GLA。这一组合在地理上十分多元化，其中包含墨西哥的15个主要工业市场。

Walton Street México执行官Federico Martin del Campo表示：“ 此次收购证明了Walton Street在执行交易方面的卓越能力，并进一步巩固了Walton Street México在墨西哥工业和物流房地产市场中的地位。”

此外，Martin del Campo先生还提到：“ 此次交易恰逢工业和物流行业持续表现强劲，受益于近海外包趋势和墨西哥工业房地产行业多年的稳健表现。Walton Street相信墨西哥的制造业和物流行业将持续推动国家发展，而我们也期待继续在墨西哥经济成长的过程中发挥作用。”

关于Walton Street Capital, L.L.C.：Walton Street Capital, L.L.C.是一家私募股权房地产投资公司。自1994年成立以来，Walton Street旗下的公司已筹集了超过150亿美元的资本承诺。Walton Street的墨西哥分公司自1998年以来积极投身墨西哥房地产行业，并从机构投资者等來源筹集了超过27亿美元的资本承诺。迄今为止，Walton Street的关联公司已投资和承诺逾13亿美元用于墨西哥工业房地产资产开发，并计划继续积极参与该领域。

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