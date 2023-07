Turquie : TotalEnergies s'associe à Rönesans Holding pour développer les énergies renouvelables dans le pays

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec Rönesans Holding pour acquérir une participation de 50% dans Rönesans Enerji, et ainsi développer, à travers cette co-entreprise, des projets renouvelables en Turquie dont le marché électrique est libéralisé et en croissance.

Rönesans Enerji exploite actuellement 166 MW d’actifs. La compagnie a également sécurisé un pipeline de plus de 700 MW d'actifs éoliens, photovoltaïques et de stockage de batteries.

S'appuyant sur le savoir-faire de TotalEnergies en matière de développement solaire et éolien terrestre et de négoce d'électricité, ainsi que sur la connaissance profonde de Rönesans du marché local de l'électricité, Rönesans Enerji a pour ambition de produire 2 GW d'énergie renouvelable d'ici à 2028.

La production générée par ces sites sera commercialisée notamment en la mettant en vente directement sur le marché de l'électricité ou en concluant des contrats de vente d'électricité (PPA) avec des acheteurs finaux. Ces projets, aux coûts compétitifs compte tenu de la qualité du potentiel renouvelable en Turquie, s’inscrivent dans la stratégie de la Compagnie de devenir un acteur intégré des marchés de l’électricité tirant parti de la volatilité des prix et contribueront à atteindre les objectifs de rentabilité à deux chiffres de la Business Unit Integrated Power.

« Nous sommes ravis de coopérer avec Rönesans qui a développé un portefeuille d’actifs diversifiés, comprenant à la fois de l’éolien, de l’hydro-électrique et du solaire. Compte tenu des perspectives du marché turc et de la qualité des sites renouvelables dans le pays, nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat constituera un pas supplémentaire vers notre objectif de développer notre activité Integrated Power de façon rentable. Je me réjouis qu’il contribue également à dynamiser le secteur des énergies renouvelables en Turquie », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.

« Nous accordons une grande importance aux investissements dans les énergies renouvelables, tant en Turquie que dans le reste du monde. Notre objectif étant de jouer un rôle actif dans la transition vers l'énergie verte en Turquie, il était essentiel que nous travaillions avec un acteur mondial réputé et influent. Nous sommes ravis de collaborer avec TotalEnergies pour investir conjointement dans des projets verts. Tout en ajoutant un nouveau partenaire à nos actionnaires mondiaux, nous sommes toujours ravis d'investir dans notre pays », a déclaré Erman Ilicak, président de Rönesans Holding.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et administratives.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille rentable d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin mars 2023, sa capacité brute de production d’électricité renouvelable était de 18 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW en 2030, avec l’objectif de figurer au top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Rönesans Holding

Rönesans Holding, dont le siège se trouve à Ankara, est la 24ème plus grande entreprise internationale de construction au monde et la 8ème en Europe* avec des opérations internationales dans 30 pays à travers l'Europe, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique - y compris Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp en Allemagne, Rönesans opère en tant qu'entrepreneur principal et investisseur avec succès depuis 30 ans dans les domaines de la construction, du développement immobilier, de l'énergie, des soins de santé et des installations industrielles. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets soutenant les étudiants avec des bourses, des plateformes académiques et des initiatives ; a été signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 ; et signataire des principes d'autonomisation des femmes de l'ONU depuis 2016.

Avec ses partenaires IFC, GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung [et Total Energies], Rönesans a investi plus de 7 milliards d'euros dans des projets pionniers en Turquie. *Selon Engineering News Record 2022, World's Top 250 International Contractors.

