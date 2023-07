Perficient planeja soluções de modernização de nuvem do Microsoft Azure para a Builders FirstSource

SAINT LOUIS--(BUSINESS WIRE)--A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a consultoria digital com liderança global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje uma parceria bem-sucedida com a Builders FirstSource (NYSE: BLDR), a maior fornecedora dos Estados Unidos de produtos e serviços de construção estrutural para o mercado profissional de construção residencial e multifamiliar, para desenvolver um novo aplicativo nativo da nuvem para a fabricação de treliças para telhados e pisos. A implementação da plataforma de nuvem unificada permite à Builders FirstSource melhor dimensionar futuras operações e integrar totalmente novas aquisições em todas as plantas operacionais.

Como parceira do Microsoft Azure, a Perficient orientou a Builders FirstSource no desenvolvimento de um novo sistema nativo da nuvem que unificaria os processos do sistema de execução de manufatura (MES) em toda a empresa e em seus locais físicos de fabricação de treliças. Com uma ferramenta padrão para reforçar as melhores práticas ao capturar análises de trabalho e automatizar integrações com bancos de dados de matérias-primas, a Builders FirstSource aumentou a visibilidade para a disponibilidade de material e melhorou a programação de produção e aquisição, resultando em um retorno mais rápido para seus clientes.

“Precisamos de uma empresa de fabricação mais ágil e unificada. A Efficiency é essencial neste negócio, portanto, quanto mais eficiente pudermos trabalhar em nossas fábricas, mais lucrativo será nosso negócio”, disse Mike McCranie, CIO, Builders FistSource. “Com uma solução de nuvem infinitamente dimensionável podemos mover agora nossas outras tecnologias no local no espaço de fabricação para a nuvem, agilizando assim nossos processos.”

A Perficient foi reconhecida como uma finalista do prêmio Parceiro do Ano da Microsoft nos EUA em 2023 por seu trabalho de desenvolvimento de aplicativos nativos em nuvem com a Builders FirstSource de um grupo de mais de 4.200 indicações enviadas. Os prêmios de Parceiro do Ano da Microsoft nos EUA reconhecem os parceiros da Microsoft que desenvolveram e forneceram aplicativos excepcionais, serviços e dispositivos baseados na Microsoft durante o ano passado. O prêmio reconhece a Perficient por ter um histórico de criação de novos aplicativos nativos da nuvem e por fornecer soluções e serviços excepcionais em desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem.

“Estamos muito honrados por sermos reconhecidos pela Microsoft como finalista do Parceiro do Ano dos EUA em 2023”, disse John Jenkins, vice-presidente, Perficient. “Nossa parceria e experiência com a Microsoft nos permitem criar soluções inovadoras, orientadas para a estratégia e nativas da nuvem que estão transformando o setor de manufatura. Nosso compromisso com a Builders FirstSource e outros clientes torna a Perficient um parceiro confiável para imaginar e executar visões holísticas para os serviços em nuvem do Microsoft Azure.”

A Perficient é uma premiada Parceira de Soluções de Microsoft com mais de 20 anos de experiência no fornecimento de soluções estratégicas por toda a nuvem da Microsoft. Para mais informações sobre a experiência Microsoft da Perficient, siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Perficient

A Perficient é a mais importante consultora digital do mundo. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital para ajudar nossos clientes a superar as expectativas de seus clientes, ultrapassar a concorrência e ampliar seus negócios. Com recursos de estratégia, criativos e de tecnologia incomparáveis, proporcionamos grandes reflexões e ideias inovadoras com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a alcançar o sucesso. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient integra os índices Russell 2000 e S&P SmallCap 600. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título "Fatores de Risco" em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.