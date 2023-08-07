泰雷茲從Thoma Bravo收購網絡安全領軍企業Imperva，將打造世界一流網絡安全領導者

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 近日，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）宣布已與大型軟件投資公司Thoma Bravo達成協議，以36億美元1的企業價值收購領先的數據和應用網絡安全公司Imperva的全部股權。

通過此次收購，泰雷茲將其網絡安全業務提升到一個新的高度。Imperva將助力泰雷茲在數據安全領域的增長，並幫助泰雷茲進入具有吸引力的應用安全市場。泰雷茲的整體網絡安全業務預計將產生超過24億歐元的收入 2 。

。 交易價格基於36億美元的企業價值 1 。

。 這筆交易將為泰雷茲股東創造巨大的價值： 運行率成本和收入協同效應可達1.1億美元 數字身份與安全全球事業部的財務狀況得以提升 中期調整後每股收益增長顯著 交易完成後第五年，交易調整後的已動用資本回報率（ROCE） 3 高於加權平均資本成本（WACC）

Imperva併入泰雷茲後，將顯著拓展泰雷茲在這一快速增長領域的潛在市場。

泰雷茲數字身份和安全全球事業部設定了新的財務目標： 2024-2027年有機銷售增長：6%至7% 2027年息稅前利潤率 3 達到16.5%

此次收購符合泰雷茲嚴謹的資本部署框架，對集團現有的股息政策和正在進行的股票回購計劃沒有影響。

交易預計將於2024年初完成，屆時將完成常規的反壟斷和監管審批。

泰雷茲集團董事長兼首席執行官Patrice Caine 表示：「收購Imperva標誌著泰雷茲網絡安全戰略的一個重要裏程碑。此次收購為我們加速網絡安全能力提供了獨特的機會，也是我們朝著打造世界一流網絡安全綜合企業、提供全面的產品和服務組合的目標邁出的重要一步。我們非常欣賞Imperva的創新應用和數據安全產品。Imperva和泰雷茲擁有相同的願景和企業文化。我們很高興能夠攜手邁進下一階段的發展。我們期待Imperva加入泰雷茲，以進一步增強我們的網絡安全解決方案，幫助客戶應對最重要的數字安全挑戰。」

Imperva首席執行官Pam Murphy表示： 「今天的聲明標誌著Imperva翻開了激動人心的新篇章，這將進一步推動我們幫助企業保護數據及其所有路徑的使命，為我們的客戶和合作夥伴提供更好的保護和戰略價值，並為我們的團隊成員創造更多機會。我們欽佩泰雷茲的願景和文化，相信通過合作，我們的顛覆性解決方案將提供更大的產品創新和效率，同時幫助簡化企業當前面臨的最大安全挑戰，即保護任何環境和任何行業中的數字身份、應用、API和數據。」

Thoma Bravo主管合夥人Seth Boro表示：「Imperva是網絡安全領域的領導者，在提供尖端安全解決方案和保護客戶的各階段數字化轉型（從應用層到數據層）方面有著令人印象深刻的記錄。在我們四年多的合作過程中，Imperva通過加速增長和創新，以及其獨特的端到端應用和數據安全方法，在競爭激烈的網絡安全市場中愈發脫穎而出。在此期間，該公司成功實施了三次收購，加強了產品供應和能力，從而更好地保護客戶的關鍵數據和應用。我們為與Pam Murphy和Imperva團隊合作所取得的成就感到自豪，並期待著該公司在與泰雷茲創新性和多樣化的安全產品重組後再創輝煌。」

收購應用和數據安全領域的重要企業

截至2022年，Imperva的TTM（過去12個月）收入超過5億美元，員工數量1400多人。作為網絡安全領域的領導者之一，Imperva能夠隨時隨地提供對關鍵應用、API和數據的大規模保護。通過采用邊緣、應用安全和數據安全相結合的集成方法，Imperva可以在企業數字化之旅的各個階段為其提供保護。

公司總部位於美國加利福尼亞州聖馬特奧，業務遍及美洲、亞太地區、歐洲、中東和非洲，並監控著180個國家及地區的安全威脅。Imperva在其兩個核心業務領域都備受認可，屢獲殊榮。其全面的產品組合融合了在快速增長的應用和數據安全市場中的獨特專長和產品：

- 應用安全：Imperva提供業界領先的Web應用防火墻（WAF），通過分析應用的Web流量來防止攻擊。Imperva的應用安全產品組合包括業界領先的API安全、高級人機驗證保護和分布式阻斷服務（DDoS）。

- 高級數據安全產品：Imperva的數據安全平臺有助於提高公司數據的可見性，以防止數據泄露並避免合規問題。該平臺可對結構化和非結構化數據進行數據發現和分類、數據安全治理、數據訪問監控、人工智能驅動的風險分析、實時風險監控以及數據庫、企業內部和雲端的入侵檢測。

Imperva的收入模式具有高度的周期性，並擁有龐大而多樣化的客戶群，為包括約35%的《財富》100強企業，以及金融服務、電信、能源、醫療保健、零售和電子商務領域的一些大型集團提供服務。

Imperva曾九度入選「Gartner雲Web應用和API保護（WAAP）魔力象限」領導者，並在2023年被評為「Gartner Peer Insights客戶之選」。

Imperva的財務狀況也極具吸引力，預計到2027年，銷售額將實現兩位數增長，息稅前利潤率約為20%。這與泰雷茲全球網絡安全產品業務的表現一致。

高度互補的組合

通過此次收購，泰雷茲將增加約5億美元的收入，並顯著擴展其數據和應用安全產品。泰雷茲與Imperva的業務合並後，將圍繞3個產品領域創建一流的全球網絡安全產品組合：

1.1 身分 （泰雷茲）

1.2 數據安全（泰雷茲和Imperva）4

1.3 應用安全（Imperva）

達利思和Imperva將結合雙方的優勢。在保護靜態資料和使用中資料方面的能力可望顯著增強，這將與達利思在動態資料方面的專業知識形成互補。

通過強強聯手，泰雷茲在保護靜態數據和使用中數據方面的能力勢必會顯著增強，與其原先在動態數據方面的行業知識互為補充。

Imperva和泰雷茲還將受益於雙方在客戶和潛在市場方面強大的互補性和文化契合度。預計此次合並將在現有客戶群中產生巨大的商業機會，並在未來幾年產生收入協同效應。

泰雷茲預計，此次合並將產生約1.1億美元的稅前運行協同效應，其中包括5000萬美元的成本協同效應和6000萬美元的收入協同效應。

泰雷茲在網絡安全領域的變革

網絡安全是泰雷茲的優先市場。它既是泰雷茲其他業務的重要推動力，也是一個長期快速增長和技術驅動的市場，泰雷茲可以為其帶來獨特的行業技術。

作為網絡安全領域的全球領導者之一，泰雷茲參與網絡價值鏈的各個環節，從身份識別、保護、檢測、響應到恢復。

泰雷茲提供的網絡安全產品和服務主要分為三大系列：

圍繞CipherTrust數據安全平臺、SafeNet可信訪問身份和訪問管理即服務解決方案，以及更廣泛的雲保護和軟件許可的 全球安全 產品 。Imperva將成為該項業務的一部分。 主權保護產品 ，包括加密器和傳感器，用於保護政府和機構的關鍵信息系統。 圍繞Cybels解決方案組合的 一整套網絡安全服務 ，包括威脅和風險評估、培訓和模擬、檢測和響應以及集成項目。

作為其戰略的一部分，泰雷茲在過去幾年中大大加強了對網絡安全的關註，擴大了其業務範圍和產品陣容，以達到臨界規模。在最近集團提議收購Tesserent，並完成了對S21sec、Excellium和OneWelcome的收購之後，這項尚待監管部門批準的新收購將使泰雷茲的網絡安全業務更上一層樓。

數字身份與安全全球事業部將煥發振奮人心的新面貌

基於這一增長背景和未來社會發展進程，泰雷茲計劃從2024年1月1日起，將其所有民用網絡業務重新整合到數字身份與安全全球事業部中。這將進一步加強數字身份與安全全球事業部在民用網絡安全產品和解決方案領域的首選地位，並促進在整個產品組合中實現協同效應。

預計在收購Imperva和Tesserent之後，2024年全球網絡安全產品和服務將占泰雷茲數字身份與安全全球事業部銷售額的44%，面向的整體潛在市場規模達到360億美元，與之前相比增長60%。

此次收購使集團能夠為數字身份與安全設定新的財務目標。預計在2024年至2027年期間，數字身份與安全全球事業部的銷售額將以每年6%-7%的有機速度增長。到2027年，銷售額將達到54億至55億歐元5。其息稅前利潤率也將達到16.5%5。

為股東創造價值的交易

鑒於Imperva極具吸引力的業務模式，該交易將立即推動泰雷茲的增長和利潤。

這次收購的價格相當於2024年企業價值除以收入，再乘以6.1倍，這與以往的交易和具有類似盈利財務狀況的網絡安全同行的先例交易倍數相符。考慮到運行後協同效應，該收購價對應2024年企業息稅前利潤的17倍，以及2027年企業息稅前利潤的13倍。

交易完成後，泰雷茲預計將保持其穩健的投資級別，預計2024年的預計杠桿比率約為0.7倍6，符合集團嚴格的資本配置戰略。

泰雷茲確認了其極具吸引力的資本分配政策，目標股息支付率為40%，與往年保持一致，並將繼續實施正在進行的股票回購計劃。

後續計劃

交易預計將於2024年初完成，但尚需獲得常規的反壟斷和監管批準。

關於泰雷茲 作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專註於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。 集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。 泰雷茲全球77,0007名員工遍布68個國家，2022年集團銷售收入達176億歐元。 泰雷茲網絡安全業務 泰雷茲通過廣泛的網絡產品組合在2022年創造了超過15億歐元的銷售額，在20多個國家擁有4,000多名網絡安全專家，11個安全運營中心遍布全球。集團為50多個國家的網絡安全客戶提供服務。 關於Imperva Imperva是網絡安全領域的領導者之一，為企業隨時隨地提供對關鍵應用、API和數據的大規模保護，並獲得最高的投資回報率。Imperva通過采用邊緣、應用安全和數據安全相結合的集成方法，在企業數字化之旅的各個階段為其提供保護。Imperva威脅研究和我們的全球情報體系使Imperva能夠在網絡威脅形勢中保持領先地位，並將最新的安全、隱私和合規專長無縫集成到我們的解決方案中。 關於Thoma Bravo Thoma Bravo是全球最大的軟件投資商之一，截至2023年3月31日，其管理的資產已超過1270億美元。通過私募股權、增長股權和信貸策略，該公司投資於軟件和技術領域的成長型創新公司。利用Thoma Bravo的深厚行業專長和戰略運營能力，該公司與其投資組合公司合作，實施最佳運營實踐並推動增長計劃。在過去的20年裏，該公司已收購或投資了超過440家公司，代表了超過2500億美元的企業價值*。該公司在芝加哥、倫敦、邁阿密、紐約和舊金山設有辦事處。 *包括控製性和非控製性投資

請造訪

@Thalesgroup

附錄

關於方法的說明

「有機變化」衡量的是貨幣指標的變動，不包括匯率和合並範圍變化的影響。它的計算方法是，上一年的指標按當年適用的匯率對報告貨幣不是歐元的實體進行折現，減去當年剝離實體的貢獻，與當年指標的價值減去當年收購實體的貢獻之間的差額。

非通用會計準則財務指標的定義

為了便於對財務和經營業績進行監控和設定基準，集團提出了三個主要的非通用會計準則指標，其中不包括非經營性和/或非經常性項目。這些指標確定如下：

息稅前利潤（EBIT），是一項調整後的經營指標，相當於經營收入加上權益會計公司凈收入份額，但不包括作為企業合並的一部分而記錄的條目的影響（在確定收購價格分配時價值資產攤銷、與收購直接相關的其他費用）。

息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA)，相當於息稅前利潤， 加上不包括收購價格分攤（PPA)的折舊和攤銷。

調整後凈收入相當於凈收入，但不包括以下項目和相應的稅收影響： 在確定購買價格分配時資產價值的攤銷（企業合並）； 在業務收入或財務成本中確認的與企業合並直接相關的支出； 資產處置、範圍變更及其他損益； 非流動資產減值； 衍生外匯工具公允價值的變化（在合並財務報表的「其他財務收入和支出」項下確認）； 長期福利的精算損益（在合並財務報表的「養老金和其他長期員工福利的財務費用」項下確認）。

自由運營現金流是指運營活動產生的凈現金流，不包括用於減少英國養老金赤字的捐款，也不包括扣除凈運營投資後的凈現金流。

定義息稅前利潤和調整後的凈收入時涉及定義調整後利潤表中的其他總額：調整後的銷售成本、調整後的毛利率（相當於銷售額與調整後銷售成本之間的差額）、調整後的間接成本、其他調整後的財務收入和支出、調整後的養老金和長期員工福利財務收入、調整後的所得稅，以及調整後的集團股份每股凈收入（調整後的每股收益）。

凈現金（債務）相當於「現金及現金等價物」和「流動金融資產」項目之和與短期和長期借款之間的差額。該數值已扣除利率套期衍生品。自2019年1月1日起，根據《國際財務報告準則》第16號規定，它將租賃負債納入資產負債表。其計算方法見合並財務報表附註6.2。

交易調整後的ROCE對應於特定收購中以下兩項的比率：

分子：收購的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），加上分階段協同效應的影響，包括實施成本，減去資本支出，減去凈營運資本的變化，減去息稅前利潤（EBIT）產生的所得稅，再加上分階段的協同效應和實施成本；

分母：所收購資產的企業凈值。

請註意，法定審計師僅對截至2022年12月31日的合並財務報表進行審計，包括息稅前利潤（EBIT)（計算方法見附註2「分項信息」）、凈現金（債務）（定義和計算方法見附註6.2「凈現金（債務）」）和自由運營現金流（定義和計算方法見附註7「凈現金變化」）。除合並財務報表附註中提供的信息外，其他調整後的財務信息均須經過適用於本新聞稿中所有信息的驗證程序。

1 37億美元的企業總值減去1億美元的稅收優惠。

2 預計在2024年，擬議的Imperva和Tesserent收購已完成後的預估財務報表。

3 非通用會計準則財務指標，定義詳見附錄。

4 泰雷茲和Imperva提供不同且互補的產品和能力。

5 假設1歐元=1.1美元。

6 凈債務/息稅折舊及攤銷前利潤杠桿，對擬議收購Tesserent、科巴姆航空航天通信公司和Imperva的預估。

7 不包含正在被剝離的軌道交通業務

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