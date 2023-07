O Fundo Saudita para o Desenvolvimento assina acordo de empréstimo de US$ 10 milhões para construção de Incubadoras de Empresas nas Bahamas

(from left to right) Deputy Prime Minister and Minister of The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation, Hon. Isaac Chester Cooper & The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad. (Photo: AETOSWire)

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O CEO do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Sultan Al-Marshad, assinou o primeiro acordo de empréstimo para desenvolvimento no valor de US$ 10 milhões na sede do SFD em Riad, com o Honorável Isaac Chester Cooper, vice-primeiro-ministro e ministro do Ministério do Turismo, Investimentos e Aviação das Bahamas.

O acordo envolve a construção de incubadoras de empresas em três ilhas nas Bahamas com a finalidade de apoiar o crescimento do turismo, e representa o compromisso do SFD em apoiar o desenvolvimento econômico sustentável em países em desenvolvimento e nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) em todo o mundo. A assinatura marca a primeira presença do SFD nas Bahamas, que se torna o 89º país a receber financiamento para um projeto de desenvolvimento do SFD.

O empréstimo facilitará o estabelecimento de incubadoras de empresas dedicadas em três ilhas para apoiar novos projetos de negócios. Especificamente, essas incubadoras acomodarão 50 pequenas empresas na Ilha Nassau, 25 pequenas empresas na Ilha Exuma e 25 pequenas empresas na Ilha Grand Bahama.

O projeto visa fortalecer o setor de turismo nas Bahamas, criar oportunidades de emprego direto e indireto, e contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs), especificamente o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Nesta ocasião, o Honorável Isaac Chester Cooper, vice-primeiro-ministro e ministro do Ministério do Turismo, Investimentos e Aviação das Bahamas, disse: "Este acordo constitui um passo significativo na jornada de nossa nação rumo ao crescimento sustentável, com o apoio da Arábia Saudita por meio do Fundo Saudita para o Desenvolvimento. As próximas incubadoras de empresas atuarão como catalisadoras para nossos empreendedores aspirantes e ajudarão a acelerar a criação de empregos e melhorar nosso setor de turismo. Essa parceria reflete uma visão compartilhada de prosperidade e desenvolvimento."

Por sua vez, Sua Excelência Sultan Al-Marshad, CEO do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, disse: "O SFD está comprometido em promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável em nações em desenvolvimento e Estados Insulares em Desenvolvimento Pequenos, ao mesmo tempo em que apoia a jornada para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esse projeto promete incentivar o empreendedorismo nas Bahamas e estimular o crescimento econômico por meio da oferta de novos negócios e oportunidades de emprego no setor de turismo. O acordo fortalece ainda mais nosso compromisso em alcançar um futuro compartilhado, próspero e sustentável para os países em desenvolvimento em todo o mundo."

