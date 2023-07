PUMA assina contrato com a sensação da corrida de velocidade Julien Alfred, na sexta-feira, 21 de julho de 2023

Sports company PUMA has signed St. Lucian track star Julien Alfred, who will begin wearing the companies products this week at the Diamond League in Monaco. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA assinou um contrato com a estrela da corrida, Julien Alfred, de Santa Lúcia, que começará a usar os produtos da empresa nesta semana na Diamond League em Mônaco.

A atleta de 22 anos teve uma ascensão meteórica nos rankings nos últimos 18 meses, ficando invicta nos 100 metros na temporada de 2022 da NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional), e levando a medalha de prata na mesma categoria nos Jogos da Commonwealth de 2022 em Birmingham.

Sua boa forma continua igual em 2023, se tornando a primeira mulher na história da NCAA a quebrar a barreira dos sete segundos nos 60 metros, e, ao fazê-lo, assegurar seu lugar como a segunda velocista mais rápida de todos os tempos em pista coberta nos 60 e 200 metros. A sete vezes campeã da NCAA fechou a primeira metade do ano levando o ouro nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe em San Salvador no começo do mês.

"Julien é uma atleta incrível, e acreditamos que ela continuará fazendo história nas pistas", afirmou Pascal Rolling, chefe de marketing esportivo da PUMA. "Ela é a verdadeira personificação do 'sempre mais rápida' e da nossa posição de ser a marca mais rápida do planeta; estamos animados de tê-la na família PUMA".

"A PUMA tem um status lendário no atletismo, então foi fácil tomar a decisão de fazer parte da família da empresa", afirmou Julien Alfred. "Sinto que, juntas, podemos ter ótimas conquistas dentro e fora das pistas".

Agora classificada entre as primeiras quatro atletas mais rápidas nos 100 e 200 metros, Julien usará sapatilha de corrida evoSPEED TOKYO NITRO da PUMA, que oferece a máxima combinação de potência e propulsão graças à tecnologia de espuma NITRO Elite da PUMA no antepé e a sola Pebax em todo o comprimento.

PUMA

