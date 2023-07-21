PUMA於2023年7月21日（星期五）與衝刺女王Julien Alfred簽約

德國，黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動產品公司PUMA與聖露西亞田徑明星Julien Alfred簽約，後者將從本週的摩納哥鑽石聯賽 (Diamond League) 起穿著該公司的產品亮相。

這位22歲的運動健將過去18個月的排名連番上升，除了在2022年國家大學體育協會 (NCAA) 賽季的100公尺短跑項目中創下不敗佳績，又在2022年伯明罕大英國協運動會 (Commonwealth Games) 中以同一項目摘下銀牌。

她在2023年延續同樣的傑出表現，成為國家大學體育協會史上第一位打破60公尺短跑7秒關卡的女性運動員，奠定了她身為史上第二快的60公尺及200公尺室內短跑衝刺運動員的地位。這位國家大學體育協會連續七屆冠軍在本月稍早於聖薩爾瓦多舉行的中美洲和加勒比海運動會 (Central American and Caribbean Games) 上勇奪金牌，為她今年上半年的出色表現劃下圓滿的句點。

「Julien是一位了不起的運動員，我們相信她將繼續在田徑場上創造更多可載入史冊的紀錄，」PUMA體育行銷主任Pascal Rolling表示，「她忠實體現了PUMA『forever faster』（永遠更快）的座右銘，以及我們品牌協助全球運動員提升至最快速度的宏圖。我們非常高興她能夠加入PUMA的大家庭。」

「PUMA在體育界擁有傳奇性的地位，所以我可說是不需要思考便接受了加入這個大家庭的邀約。」Julien Alfred說，「我認為我們的合作可以成就更多壯舉，無論是在田徑場上，還是田徑場下。」

Alfred目前在100公尺和200公尺項目的排名均為第四，她將穿著PUMA的evoSPEED TOKYO NITRO田徑釘鞋出場。這款釘鞋的前足部分應用PUMA的氦氣泡棉技術，另有與鞋身同長的Pebax plate推進板，為運動員提供結合動能與推進力的終極性能。

PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的 PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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