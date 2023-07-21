PUMA签下热门短跑运动员朱莉安·阿尔弗雷德，2023年7月21日星期五。

体育公司PUMA与圣卢西亚热门短跑运动员朱莉安·阿尔弗雷德签约，她将在本周于摩纳哥举行的钻石联赛开始穿着该公司的产品。照片：（美国商业资讯）

体育公司PUMA与圣卢西亚热门短跑运动员朱莉安·阿尔弗雷德签约，她将在本周于摩纳哥举行的钻石联赛开始穿着该公司的产品。照片：（美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育公司PUMA近日与圣卢西亚短跑明星朱莉安·阿尔弗雷德（Julien Alfred）签约。她将在本周于摩纳哥举行的钻石联赛开始穿着该公司的产品。

这位22岁的运动员在过去的18个月里迅速创下佳绩，除在2022年国家大学体育协会（NCAA）赛季的百米赛中保持不败的成绩，也在2022年伯明翰英联邦运动会（Commonwealth Games Birmingham）中拿下百米银牌。

她在2023年持续表现亮眼。朱莉安成为NCAA历史上首位打破60米赛跑七秒大关的女性选手，同时也创下室内60米和200米史上第二快的记录。这位七次获得NCAA冠军的选手在本月初在圣萨尔瓦多的中美洲及加勒比海运动会（Central American and Caribbean Games）中夺下金牌，为今年上半年创下了非凡的佳绩。

PUMA体育营销负责人帕斯卡尔·罗林（Pascal Rolling）表示：“朱莉安是一名令人难以置信的运动员。我们确信她将在赛道上继续创造历史。她完美体现了我们Forever Faster的精神，以及我们成为全球最快品牌的雄心壮志——我们很高兴她能够加入PUMA的大家庭。”

朱莉安·阿尔弗雷德表示：“PUMA在田径界拥有传奇地位，所以加入这样一个大家庭并非一个艰难的决定。我相信我们能一起在赛道上和赛场外取得非凡的成就。“

名列前四的百米及200米选手阿尔弗雷德将穿着PUMA的evoSPEED TOKYO NITRO田径赛跑鞋参赛。该鞋采用PUMA的全长Pebax鞋底板以及NITRO Elite前足掌泡沫技术，提供了终极的动力和推进力。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，其致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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