PUMA signe la sensation du sprint Julien Alfred, le vendredi 21 juillet 2023

Sports company PUMA has signed St. Lucian track star Julien Alfred, who will begin wearing the companies products this week at the Diamond League in Monaco. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société de sport PUMA a signé avec Julien Alfred, star de l’athlétisme de Sainte-Lucie, qui commencera à porter les produits de la société cette semaine lors de la Ligue de Diamant à Monaco.

L’athlète de 22 ans a connu une ascension fulgurante dans le classement au cours des 18 derniers mois, étant restée invaincue au 100 mètres lors de la saison NCAA 2022 et décrochant une médaille d’argent dans la même épreuve aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

Son excellente forme s’est poursuivie en 2023, Julien Alfred devenant la première femme de l’histoire de la NCAA à franchir la barrière des sept secondes sur 60 mètres, et s’assurant ainsi la place de deuxième sprinteuse en salle la plus rapide de tous les temps à la fois sur 60 et 200 mètres. La septuple championne NCAA a réussi une première moitié d’année remarquable en remportant l’or aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes à San Salvador au début du mois.

« Julien est une athlète incroyable qui, nous en sommes convaincus, continuera à marquer l’histoire sur la piste », déclare Pascal Rolling, responsable du marketing sportif chez PUMA. « Elle est l’incarnation même de l’idée d’aller toujours plus vite et de notre ambition d’être la marque la plus rapide de la planète. Nous sommes ravis qu’elle rejoigne la famille PUMA. »

« PUMA jouit d’un statut légendaire dans l’athlétisme, la décision de rejoindre leur famille a donc été facile à prendre », déclare Julien Alfred. « Je pense qu’ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses sur la piste et en dehors. »

Aujourd’hui classée parmi les quatre meilleures sur 100 et 200 mètres, Julien Alfred portera les chaussures d’athlétisme evoSPEED TOKYO NITRO de PUMA, qui offrent la combinaison ultime de puissance et de propulsion grâce à la technologie de mousse NITRO Elite de PUMA à l’avant-pied et à une plaque en Pebax sur toute la longueur du pied.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d’intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.