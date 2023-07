Il Fondo Saudita per lo Sviluppo stipula un accordo per un prestito di 10 milioni di dollari per costruire centri di incubazione di imprese nelle Bahamas

(from left to right) Deputy Prime Minister and Minister of The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation, Hon. Isaac Chester Cooper & The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad. (Photo: AETOSWire)

Riad, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--L'Amministratore delegato del Fondo Saudita per lo Sviluppo (Saudi Fund for Development, SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, ha firmato il primo accordo per un prestito destinato allo sviluppo aziendale, del valore di 10 milioni di dollari, nella sede dell'SFD a Riad con l'on. Isaac Chester Cooper, Vice primo ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione delle Bahamas.

L'accordo prevede la costruzione di centri di incubazione di imprese in tre isole delle Bahamas per sostenere la crescita del turismo e sancisce l'impegno dell'SFD nel favorire lo sviluppo economico sostenibile nei paesi e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo in tutto il mondo. La firma segna la prima presenza dell'SFD nelle Bahamas, rendendo l'arcipelago l'89° paese a ricevere un suo finanziamento per un progetto di sviluppo supportato dal Fondo.

Il prestito faciliterà la creazione di centri di incubazione di imprese dedicati in tre isole per supportare nuovi progetti imprenditoriali. Nello specifico, questi centri ospiteranno 50 piccole imprese sull'isola di Nassau, altre 25 sull'isola di Exuma e ulteriori 25 sull'isola di Grand Bahama.

Il progetto è destinato a migliorare il settore turistico nelle Bahamas e a creare opportunità di lavoro dirette e indirette, nonché a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite, in particolare l'SDG 8, incentrato sul lavoro dignitoso e sulla crescita economica, e l'SDG 9, che prende in considerazione industria, innovazione e infrastrutture.

In questa occasione, l'on. Isaac Chester Cooper, Vice primo ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione delle Bahamas, ha dichiarato: "Questo accordo segna un passo significativo nel viaggio della nostra nazione verso una crescita sostenibile, con il supporto dell'Arabia Saudita tramite il Fondo Saudita per lo Sviluppo. I prossimi centri di incubazione di imprese fungeranno da catalizzatori per i nostri aspiranti imprenditori e contribuiranno ad accelerare la creazione di posti di lavoro e a migliorare il nostro settore turistico. Questa partnership riflette una visione condivisa di prosperità e sviluppo."

Da parte sua, S.E. Sultan Al-Marshad, Amministratore delegato del Fondo Saudita per lo Sviluppo, ha commentato: "L'SFD si impegna a promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile nei paesi e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, supportando al contempo il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il progetto nasce con l'intento di coltivare l'imprenditorialità nelle Bahamas e stimolare la crescita economica attraverso la fornitura di nuove opportunità di business e di lavoro nel settore turistico. L'accordo consolida ulteriormente il nostro impegno a raggiungere un futuro condiviso, prospero e sostenibile per i paesi in via di sviluppo di tutto il mondo."

Fonte: AETOSWire