沙烏地發展基金簽訂一項價值一千萬美元的貸款協議，協助巴哈馬興建商業育成中心

（由左至右）巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部部長Isaac Chester Cooper和沙烏地發展基金 (SFD) 執行長Sultan Al-Marshad閣下。（照片來源：AETOSWire）

（由左至右）巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部部長Isaac Chester Cooper和沙烏地發展基金 (SFD) 執行長Sultan Al-Marshad閣下。（照片來源：AETOSWire）

沙烏地阿拉伯，利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地發展基金 (SFD) 執行長Sultan Al-Marshad閣下與巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部部長Isaac Chester Cooper在位於利雅德的沙烏地發展基金總部簽訂兩造間的第一份開發貸款協議，價值一千萬美金。

這份協議將協助巴哈馬興建跨三座海島的商業育成中心，以扶植其旅遊業的成長，並展現沙烏地發展基金支持世界各地開發中國家和小島嶼開發中國家 (SIDS) 發展永續性經濟的承諾。這項協議的簽署是沙烏地發展基金第一次將援手延展至巴哈馬，並使巴哈馬成為第89 個接受沙烏地發展基金開發資金的國家。

這份貸款將有助於興建跨三座海島的專用商業育成中心，以扶助新的商業專案。具體內容包括拿索島上的50家小型企業、伊克蘇島的25家小型企業，和大巴哈馬島的25家小型企業。

這個計劃旨在提振巴哈馬的旅遊業，直接和間接創造就業機會，並協助聯合國實現其永續發展目標 (SDGs)，特別是目標8：就業與經濟成長，和目標9：產業創新與基礎建設。

巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部部長Isaac Chester Cooper在簽約會場上致詞道：「這份協議透過沙烏地發展基金帶來沙烏地阿拉伯的支持，是我國邁向永續成長之旅至關重要的一步。即將建設的商業育成中心將發揮觸媒的作用，協助我們有志一展鴻圖的企業家、加速創造就業機會，並提振我們的旅遊業。 從這份合夥關係，我們看到了兩造對創造繁榮與發展的共同願景。」

沙烏地發展基金執行長Sultan Al-Marshad閣下也發言表示：「沙烏地發展基金致力促進開發中國家和小島嶼開發中國家的永續社會經濟發展，同時支持聯合國達成永續發展目標。這個計劃藉著為旅遊業提供新商機和就業機會來培育巴哈馬的創業精神，刺激該國經濟成長。這份協議進一步落實我們為全球發展中國家打造共享、繁榮和永續未來的承諾」

資料來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。