Saudi Fund for Development tekent een leningsovereenkomst van $ 10 miljoen voor de bouw van bedrijfsincubatiecentra op de Bahama's

(from left to right) Deputy Prime Minister and Minister of The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation, Hon. Isaac Chester Cooper & The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad. (Photo: AETOSWire))

(from left to right) Deputy Prime Minister and Minister of The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation, Hon. Isaac Chester Cooper & The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad. (Photo: AETOSWire))

Riyad, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--De Chief Executive Officer van het Saudi Fund for Development (SFD), H.E. Sultan Al-Marshad, ondertekende de eerste ontwikkelingsleningovereenkomst ter waarde van $ 10 miljoen in het hoofdkantoor van SFD in Riyadh met Hon. Isaac Chester Cooper, vice-premier en minister van het ministerie van Toerisme, Investeringen en Luchtvaart van de Bahama's.

De overeenkomst omvat de bouw van bedrijfsincubatiecentra op drie eilanden op de Bahama's om de groei van het toerisme te ondersteunen, en betekent de toewijding van SFD aan het ondersteunen van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden en kleine eilandontwikkelingslanden (SIDS) over de hele wereld. De ondertekening markeert de eerste aanwezigheid van SFD op de Bahama's, waardoor het het 89e land is dat financiering ontvangt voor een ontwikkelingsproject van SFD.

De lening zal de oprichting van speciale bedrijfsincubatiecentra op drie eilanden vergemakkelijken om nieuwe bedrijfsprojecten te ondersteunen. Deze zullen met name plaats bieden aan 50 kleine bedrijven op Nassau Island, 25 kleine bedrijven op Exuma Island en 25 kleine bedrijven op Grand Bahama Island.

Het project staat klaar om de toeristische sector op de Bahama's te verbeteren, directe en indirecte werkgelegenheid te creëren en bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG' s) van de Verenigde Naties, met name SDG 8, Decent Work and Economic Growth en SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure.

Bij deze gelegenheid zei Hon. Isaac Chester Cooper, vice-premier en minister van het ministerie van Toerisme, Investeringen en Luchtvaart van de Bahama's: "Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in de reis van onze natie naar duurzame groei, met de steun van Saoedi-Arabië via het Saudi Fund for Development. De aankomende bedrijfsincubatiecentra zullen fungeren als katalysator voor onze aspirant-ondernemers en helpen bij het versnellen van het creëren van banen en het verbeteren van onze toeristische sector. Deze samenwerking weerspiegelt een gedeelde visie op welvaart en ontwikkeling."

Van zijn kant zei H.E Sultan Al-Marshad, Chief Executive Officer van het Saudi Fund for Development: “SFD is toegewijd aan het bevorderen van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in ontwikkelingslanden en kleine eilandontwikkelingslanden, terwijl ze de reis ondersteunen naar het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit project belooft het ondernemerschap op de Bahama's te stimuleren en de economische groei te stimuleren door het bieden van nieuwe bedrijfs- en werkgelegenheidskansen in de toeristische sector. De overeenkomst versterkt verder onze toewijding aan het bereiken van een gedeelde, welvarende en duurzame toekomst voor ontwikkelingslanden wereldwijd."

Bron: AETOSWire