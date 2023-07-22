沙特发展基金签署1000万美元贷款协议，在巴哈马建造企业孵化中心

（从左至右）巴哈马副总理兼旅游、投资和航空部部长Isaac Chester Cooper阁下和沙特发展基金会首席执行官Sultan Al-Marshad殿下。（照片：AETOSWire）

（从左至右）巴哈马副总理兼旅游、投资和航空部部长Isaac Chester Cooper阁下和沙特发展基金会首席执行官Sultan Al-Marshad殿下。（照片：AETOSWire）

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金会（Saudi Fund for Development，简称“SFD”）首席执行官Sultan Al-Marshad殿下与巴哈马副总理兼旅游、投资和航空部部长Isaac Chester Cooper阁下在SFD位于利雅得的总部签署了第一份价值1000万美元的发展贷款协议。

该协议涉及在巴哈马群岛的三个岛屿上建设商业孵化中心，支持旅游业的增长。该协议还标志着SFD致力于支持世界各地发展中国家和小岛屿发展中国家（Small Island Developing States，简称“SIDS”）的可持续经济发展。此次签署标志着SFD首次在巴哈马开展业务，使其成为第89 个获得SFD开发项目资金的国家。

此贷款将帮助在三个岛屿上建立支持发展新商业项目的专属商业孵化中心。具体而言，这些中心将会容纳拿骚岛上的50家小型企业、埃克苏马岛上的25家小型企业和大巴哈马岛上的25家小型企业。

该项目旨在加强巴哈马的旅游业，创建直接和间接的就业机会，并有助于实现联合国的可持续发展目标（Sustainable Development Goal，简称“SDG”），特别是SDG 8（体面工作与经济增长）和SDG 9（工业、创新和基础设施）。

借此时机，巴哈马副总理兼旅游、投资和航空部部长Isaac Chester Cooper阁下说：“在沙特阿拉伯通过沙特发展基金提供的支持下，这项协议标志着我国在实现可持续增长的道路上迈出了重要一步。即将成立的企业孵化中心将助力我们志向远大的企业家发展业务，有助于加快创造就业机会并加强我们的旅游业。这种伙伴关系反映了我们实现繁荣与发展的共同愿景。”

沙特发展基金首席执行官Sultan Al-Marshad殿下表示：“SFD致力于促进发展中国家和小岛屿发展中国家的可持续社会经济发展，同时还支持实现联合国可持续发展目标。该项目承诺通过在旅游业提供新的商业和就业机会，培养巴哈马的创业精神，并刺激经济增长。该协议进一步巩固了我们对实现全世界发展中国家共享、繁荣和可持续未来的承诺。”

来源：AETOSWire

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