Jam City revela super-heróis e super-vilões da DC Universe no novo jogo épico de RPG com quebra-cabeça,DC Heroes & Villains

Announcing DC Heroes & Villains, an epic puzzle RPG by Jam City, launching worldwide today for iOS and Android. (Graphic: Business Wire)

DC Heroes & Villains is now available in the App Store and Google Play, featuring over 60 fan-favorite DC characters and an original storyline. Master your team and prepare for battle in this epic match-3 puzzle RPG from Jam City. (Graphic: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--O estúdio de entretenimento com liderança mundial, Jam City, anuncia hoje o lançamento mundial do DC Heroes & Villains, o primeiro jogo de RPG com quebra-cabeça repleto de ação que apresenta os mais emblemáticos super-heróis e super-vilões do universo DC envolvidos em um enredo original e ambientado em locais lendários e marcantes. Disponível no App Store e Google Play desde hoje, o DC Heroes & Villains é licenciado pela Warner Bros. Interactive Entertainment em nome da DC. Este título oferece aos fãs uma experiência de jogo gratuita e totalmente nova, onde os jogadores podem montar seu super time definitivo, montar quebra-cabeças desafiadores e usar poderosas habilidades de grupo para salvar o universo DC de uma ameaça galáctica.

Um pulso misterioso eliminou todos os superpoderes em todo o mundo, forçando heróis e vilões a se unirem em uma aliança instável e lutar por sua sobrevivência contra a misteriosa Quintessência do Mal. No DC Heroes & Villains, os jogadores irão:

Reunir a equipe definitiva de super-heróis e super-vilões

Os jogadores testam suas habilidades de jogo match-3 em 152 missões para reunir e formar a super equipe final com mais de 60 personagens favoritos dos fãs da DC Comics, incluindo Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Coringa, Harley Quinn, The Flash, Blue Beetle e muito mais .

Ampliar e desenvolver os poderes da equipe

Forme equipes para cada tipo de batalha com base nas amadas equipes de heróis e vilões da DC, incluindo Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, Jovens Titãs e muito mais. Os Bônus de Grupo são distintos para o DC Heroes & Villains, desbloqueando habilidades poderosas quando personagens do mesmo grupo atuam juntos, permitindo que os jogadores desencadeiem devastadores ataques de sinergia para derrotar os inimigos. Os jogadores podem desbloquear novos personagens e mais recompensas para reforçar as equipes, à medida que avançam em cada etapa de batalha temática mensal.

Unir e lutar para derrotar a Quintessência do Mal

Envolva-se com Missões de Escolha em um mapa interativo exclusivo, jogue como Heróis para salvar o mundo ou Vilões para causar estragos. Experimente batalhas épicas de alto nível em locais familiares como Gotham City, Metropolis e Themyscira. No Modo Assalto, os jogadores escalam as Ligas PVP para dominar a competição e ganhar recompensas valiosas.

"A Jam City está incrivelmente orgulhosa de ser parceira da Warner Bros. Interactive Entertainment e da DC, uma das marcas de entretenimento mais prestigiadas e reconhecidas do mundo", disse Lisa Anderson, Vice-Presidente Executiva de Jogos Eletrônicos da Jam City. "Com o lançamento de hoje do DC Heroes & Villains, continuamos expandindo nossa lista permanente de amados jogos gratuitos, enquanto encantamos os fãs da DC com nossa marca de experiências móveis exclusivas, imersivas e baseadas em narrativas."

Para o lançamento mundial, a Jam City fez parceria com a Sandsoft Games, desenvolvedora, editora e investidora de jogos eletrônicos com mobilidade, para levar DC Heroes & Villains a milhões de jogadores nos mercados de rápido crescimento do Oriente Médio e Norte da África.

"A Sandsoft tem o prazer de fazer parceria com Jam City para trazer um novo título desafiador como DC Heroes & Villains, com personagens mundialmente reconhecidos como Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem, ao público na região do MENA", disse David Fernández, Diretor Executivo da Sandsoft Games .

Ele acrescentou: "A Jam City é uma potência em jogos eletrônicos para dispositivos móveis e estamos felizes em trazer nossa experiência em publicação para o lançamento do título. Isto marca a mais recente parceria mundial com a Sandsoft, à medida que continuamos nossa trajetória de crescimento como uma das principais empresas de jogos eletrônicos para dispositivos móveis na região do MENA."

Veja o trailer AQUI

Para mais detalhes sobre o DC Heroes & Villains e entrar em contato com outros fãs, acesse nossa mídia social:

Para mais informação sobre os jogos, acesse: https://dcheroesandvillains.com/

Sobre a Jam City

A Jam City é uma premiada empresa de entretenimento móvel que oferece jogos eletrônicos exclusivos e profundamente envolventes, que atraem um público amplo e internacional. A empresa é a potência criativa por trás de alguns dos jogos de maior bilheteria, gerando mais de US$ 4 bilhões em reservas permanentes. Ao longo dos anos, os jogos da Jam City geraram muitos bilhões de downloads a centenas de milhões de jogadores em todo o mundo. Além de conceber e desenvolver as imensamente populares franquias Cookie Jam e Panda Pop, a empresa é parceira de alguns dos maiores detentores de propriedade intelectual mundial, tendo desenvolvido jogos para dispostivios móveis imersivos e ricos em narrativas em torno das emblemáticas marcas de entretenimento da Universal, Disney e Warner Bros. Games. O popular jogo de RPG da empresa, Harry Potter: Hogwarts Mystery, foi o jogo nº 1 em mais de 40 países em seu lançamento, e Jurassic World Alive continua sendo um dos melhores jogos de realidade aumentada do mercado. A Jam City tem estúdios e talentos localizados em Los Angeles (HQ), Burbank, Cedar Falls, Las Vegas, San Diego, San Francisco e, a nível internacional, em Berlim, Buenos Aires, Montevidéu e Toronto. Para mais informação, acesse www.jamcity.com.

Sobre a DC

A DC, parte da Warner Bros. Discovery, cria personagens icônicos e histórias duradouras, sendo uma das maiores editoras de quadrinhos e histórias em quadrinhos do mundo. O trabalho criativo da DC entretém o público de todas as gerações ao redor do mundo com histórias e personagens da DC integrados nas divisões de filmes, televisão, animação, produtos de consumo, entretenimento doméstico, jogos eletrônicos e experiências temáticas da Warner Bros. Discovery, bem como no serviço de assinatura de quadrinhos digitais, DC Universe Infinite. Saiba mais em DC.com.

About Warner Bros. Interactive Entertainment

A Warner Bros. Interactive Entertainment é a principal editora, desenvolvedora, licenciante e distribuidora mundial de conteúdo de entretenimento para o espaço interativo em todas as plataformas, incluindo consoles, dispositivos portáteis, móveis e jogos eletrônicos baseados em PC para títulos de jogos internos e de terceiros. Informações adicionais podem ser encontradas em www.wbgames.com.

DC © & ™ DC. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.