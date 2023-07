LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), een private equity-bedrijf gevestigd in Los Angeles, kondigde vandaag aan dat het haar portefeuillebedrijf SK AeroSafety (“SK” of het “Bedrijf”) heeft verkocht aan Bridgepoint, een internationaal private equity-bedrijf. Er werden geen financiële voorwaarden van de transactie bekend gemaakt.

SK werd in 2011 opgericht en is gevestigd in Wokingham, in het Verenigd Koninkrijk. SK is wereldwijd een vooraanstaande leverancier van onderhoud-, reparatie en revisieservices voor veiligheidsuitrustingen van de luchtvaart. Het Bedrijf, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de SK FireSafety Group, heeft zich met succes ontwikkeld tot marktleider als onafhankelijke leverancier van services voor het testen van de veiligheid, inspectie en onderhoud voor de luchtvaat via initiatieven voor organische groei en een reeks strategische, internationale overnames.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.