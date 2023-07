“Never Give Up”: Usain Bolt e Colin Jackson falam sobre seus recordes, a família PUMA e o futuro

The dynamic conversation between Usain Bolt and Colin Jackson provides an engaging glimpse into the life of a sporting legend. Their discussion on records, partnership, and the thrill of athletics captivated audiences, highlighting Bolt's extraordinary achievements and his passion for the sport.

The dynamic conversation between Usain Bolt and Colin Jackson provides an engaging glimpse into the life of a sporting legend. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A marca internacional de esportes anunciou uma entrevista com o homem mais rápido do mundo e o icônico atleta britânico de corridas com barreiras para comemorar o 20º aniversário da união entre PUMA e Bolt.

Link para o vídeo completo: AQUI.

Ao refletir sobre sua fantástica trajetória, Bolt expressa sua profunda conexão com a PUMA: “ Esta marca sempre foi minha escolha. Nós nos tornamos uma família, fazendo um trabalho incrível juntos. Tenho orgulho de fazer parte disso”. Sobre seus primeiros dias como aspirante a atleta, Bolt compartilha sua empolgação ao receber seu primeiro kit da PUMA e descreve o momento como um sonho tornado realidade.

À medida que a conversa se volta para as conquistas e recordes de Bolt, o velocista enfatiza que seu foco sempre foi ganhar medalhas, e não perseguir recordes. Ele atribui seu sucesso não apenas às suas performances excepcionais, mas também à sua personalidade magnética, que conquistou fãs no mundo todo.

A conversa dinâmica entre Usain Bolt e Colin Jackson oferece um olhar interessante sobre a vida de uma lenda do esporte. A discussão sobre recordes, parcerias e a emoção do atletismo cativou o público, destacando as conquistas extraordinárias de Bolt e sua paixão pelo esporte.

Fotos: AQUI.

PUMA

