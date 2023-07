LINKINVAX FINALISE LA PRODUCTION DU PREMIER LOT D’UN VACCIN DE NOUVELLE GENERATION, CONTRE LA COVID ET LES VIRUS DE LA MEME FAMILLE

PARIS & TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--LinKinVax, société de biotechnologie au stade clinique annonce la fabrication et la mise en flacon de son lot GMP de vaccins de nouvelle génération pan-sarbecovirus, dit « PanCov », destiné à la prévention de la Covid-19 et des virus connus de la même famille.

Ce nouveau vaccin protéique est unique car il cible des séquences du SARS-CoV-2 et de ses variants, ainsi que des séquences communes et conservées chez les autres virus de la même famille. L’objectif de PanCov est d’induire des réponses immunitaires étendues et de longue durée.

Il s’inscrit dans la stratégie de vaccination de rappel émise par l’OMS, qui mobilise tous les systèmes de santé du monde entier. Cette politique sanitaire a pour ambition d’éviter un rebond de la pandémie et les conséquences medico-économiques sur les sociétés. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont lancé le programme NextGen ; Pancov répond aux besoins définis de la prochaine génération de vaccins contre la Covid : multi-variants, durables, faciles à industrialiser et à stocker, à moindre coût.

Pour André-Jacques Auberton-Hervé, Président et Co-fondateur de LinKinVax : « Notre ambition est de développer un vaccin robuste, durable avec un effet boost ayant la capacité d’adresser non seulement les multiples variants de la Covid, mais aussi les autres virus de la même famille pour éviter de nouvelles pandémies.

Les données récoltées lors du process de production avec GTP Bioways vont nous permettre d’accélérer la production de nouveaux vaccins issus de notre plateforme innovante. L’utilisation et l’entrainement des outils d’intelligence artificielle (IA) les plus récents sur ces banques de données que nous continuerons à enrichir, fait partie intégrante de la stratégie de différentiation de LinKinVax pour accélérer la production de solutions vaccinales efficaces en cas de pandémie ».

Alain Sainsot, Président de GTP Bioways ajoute : « Nos équipes de Toulouse et de St Julien-en-Genevoix sont heureuses d’avoir finalisé dans les temps et de manière efficace la collaboration annoncée en mars 22, afin d’aboutir à la production du premier lot GMP de ce vaccin de nouvelle génération contre la Covid 19. Notre partenariat avec LinKinVax concrétise la filière industrielle française capable d’apporter des solutions aux besoins non couverts de santé mondiale. Concernant notre stratégie digitale, nous tenons à remercier LinKinVax et son CEO André-Jacques Auberton-Hervé, qui nous a personnellement mis en relation avec des leaders internationaux de l’IA afin que nous puissions améliorer l’offre française de bioproduction, avec l’ambition d’être à la pointe de l’innovation. ».

« Fareva est fière de contribuer à la production d’un vaccin de nouvelle génération contre la Covid 19 aux côtés d’acteurs de premier plan. La finalisation de cette première étape illustre l’excellence de la filière de développement et de production de produits de santé très innovants, et confirme sa légitimité au niveau international. » poursuit Alexandre Bastit, CEO BU Pharma et API de FAREVA.

La libération du lot GMP de PanCov avec validation de conformité et les résultats de toxicologie sont attendus pour Q3 et le démarrage des essais cliniques début 2024.

PanCov est un vaccin conçu en France par le laboratoire d’excellence français VRI (Vaccine Research Institute – UPEC/INSERM – fondé et dirigé par le Pr Yves Lévy) et développé par LinKinVax avec le soutien de BPIfrance dans le cadre du Projet PSPC Evidence et du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).

A propos de la technologie de LinKinVax

La plateforme vaccinale de LinKinVax est composée d’un anticorps monoclonal humanisé, fusionné aux régions des pathogènes d’intérêt, ciblant la molécule CD40 exprimée par les DC, cellules fondamentales pour la stimulation du système immunitaire. Les résultats obtenus démontrent l’intérêt de cette stratégie en raison de la faible quantité d’antigènes nécessaire pour activer le système immunitaire, avec ou sans adjuvant, et sa capacité d’induire une réponse immunitaire cellulaire et humorale durable. Cette plateforme bénéficie également de l’expérience et la sécurité des vaccins protéiques utilisés à grande échelle depuis plus de 30 ans. Trois produits sont ou vont entrer en phase clinique : un vaccin prophylactique contre le VIH actuellement en phase I/IIa, un vaccin contre le SARS-CoV-2 et couvrant les variants d’intérêt et un vaccin thérapeutique contre les cancers tête et cou liés au papillomavirus. Concernant le SARS-CoV-2, notre vaccin, en ciblant d’autres zones que la protéine Spike, induit une immunité qui couvre toute la famille des sarbecovirus.

