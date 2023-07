« Never Give Up », Usain Bolt et Colin Jackson sur les records, la famille PUMA et l’avenir

The dynamic conversation between Usain Bolt and Colin Jackson provides an engaging glimpse into the life of a sporting legend. Their discussion on records, partnership, and the thrill of athletics captivated audiences, highlighting Bolt's extraordinary achievements and his passion for the sport.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société mondiale de sport PUMA organise une interview avec l’homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, et un athlète emblématique du sprint et des courses de haies, Colin Jackson, pour célébrer le 20e anniversaire de PUMA et Bolt en juillet prochain.

Se remémorant son parcours remarquable, Bolt exprime son lien profond avec PUMA en déclarant : « Je me suis toujours attaché à cette marque. Nous sommes devenus une famille qui accomplit ensemble un travail incroyable. Je suis fier d’en faire partie. » En se souvenant de ses débuts en tant qu’athlète en herbe, Bolt exprime son enthousiasme lorsqu’il a reçu son premier kit PUMA, décrivant ce moment comme un rêve devenu réalité.

Au cours de la conversation, le sprinter souligne que son objectif a toujours été de remporter des médailles plutôt que de courir après des records. Il estime que son succès n’est pas seulement dû à ses performances exceptionnelles, mais aussi à sa personnalité magnétique, qui a conquis les fans du monde entier.

La conversation très animée entre Usain Bolt et Colin Jackson donne un aperçu captivant de la vie d’une légende du sport. Leur débat sur les records, le partenariat et le frisson de l’athlétisme a captivé le public, mettant en lumière les réalisations extraordinaires de Bolt et sa passion pour le sport.

