PowerSchool和Samart Telcoms合作在泰国扩展个性化学习技术

加利福尼亚州福尔索姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 北美领先的基于云的中小学教育软件提供商PowerSchool（纽约证券交易所代码：PWSC）今天宣布与Samart Telcoms Public Company Limited（PCL）建立合作关系，助力PowerSchool继续扩展其PowerPartner计划。与Samart Telcoms PCL的合作 可支持PowerSchool渠道合作伙伴计划的全球扩张，并向泰国的教育机构提供PowerSchool Schoology Learning、PowerSchool SIS和PowerSchool Enrollment等产品服务。

PowerSchool的首席营收官Tony Kender表示：“我们很高兴能与Samart Telcoms PCL合作，将PowerSchool的关键任务型教育技术解决方案扩展到整个泰国。我们的共同使命是为教育工作者和学生提供先进的技术，使他们能够充分发挥自己的潜力。我们很高兴与Samart Telcoms合作，继续推动教育领域的数字化转型。”

Samart Telcoms PCL合作伙伴关系将会重点支持泰国各地的教育工作者和1000多万名注册学生，并计划在明年为该国各地超过10万名学生提供相关服务。通过这项合作伙伴关系，全国各地的教育工作者可以访问PowerSchool国际本地化框架中的关键任务型工具，其中包括PowerSchool领先的学习管理系统（LMS）、Schoology Learning、PowerSchool SIS和PowerSchool Enrollment，向更多的教育工作者、学生和家庭提供支持，并帮助他们实现有关个性化教育的承诺。

Samart Telcoms PCL执行副总裁Chotika Kamloonwesaruch女士表示：“在Samat Telcoms，我们致力于提供差异化、行业领先的技术，以推动行业发展。我们很荣幸能与PowerSchool合作，继续在泰国拓展创新教育技术解决方案。”

PowerPartner计划是一项全球渠道合作伙伴计划。该计划利用PowerSchool的区域渠道合作伙伴来支持本地化营销、销售和客户部署工作。目前，PowerSchool渠道合作伙伴为沙特阿拉伯王国、卡塔尔、科威特、撒哈拉以南非洲、泰国、印度、菲律宾和乌拉圭的众多客户提供服务，并计划在今年迅速扩大该计划。

关于Samart Telcoms Group

Samart Telcoms Group致力于提供采用国际标准的智能数字技术，以支持公共和私营组织的管理，并提高其服务质量，以参与推动社会走向可持续发展。Samart Telcoms PCL的业务结构分为三个不同的业务组别。网络解决方案业务组可提供无线和有线技术。增强技术业务组可集成各种信息和专业技术。最后，业务应用程序业务组可提供与高级软件应用程序相关的解决方案和服务，以提高客户效率。该公司坚持遵守信息技术服务管理领域的ISO 20000和ISO 27001标准，以及服务质量控制方面的ISO 9001标准。此外，它在全国范围内拥有30个服务中心，以满足客户的需求。

关于PowerSchool

PowerSchool（纽约证券交易所代码：PWSC）是北美领先的基于云的中小学教育软件提供商。其使命是用统一的技术为教育生态系统提供动力，帮助教育工作者和学生以自己的方式充分发挥潜力。PowerSchool将学生、教师、管理人员和家长联系起来，共同致力于提高学生成绩。从办公室到教室再到家庭，它帮助学校和地区在统一的平台中高效管理州级报告以及相关的合规、特殊教育、财务、人力资源、人才、注册、出勤、资金、学习、教学、评分、评估和分析等事宜。PowerSchool在全球为5000多万学生和15000多个客户提供支持，其中包括90多个美国学生注册人数排名前100的地区，并在90多个国家销售解决方案产品服务。请访问www.powerschool.com了解更多信息。

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