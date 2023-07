Brightcove forme un partenariat stratégique avec PubMatic pour enrichir son service de monétisation publicitaire

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (Nasdaq: BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord stratégique avec PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique du futur. Ce partenariat associe les solutions de publicité programmatique de PubMatic à la plateforme vidéo innovante de Brightcove pour améliorer et renforcer la demande pour le service récemment lancé Brightcove Ad Monetization, un service conçu pour aider les entreprises médiatiques à mieux monétiser leur contenu.

L'intégration de PubMatic dans la place de marché de Brightcove améliorera la solution vidéo complète de la société pour les organisations médiatiques et les éditeurs qui cherchent à maximiser leurs revenus publicitaires, à rationaliser leurs opérations et à faire prospérer leur entreprise.

« Chez Brightcove, nous cherchons en permanence des moyens de fournir une valeur ajoutée supplémentaire à nos clients et de les aider à monétiser leur contenu vidéo. Nous voulons qu'ils puissent se concentrer sur la création de leur contenu pendant que nous nous occupons de la partie technique pour assurer la mise en place de la bonne combinaison de partenaires de monétisation », a déclaré Michael Dorf, vice-président des opérations publicitaires mondiales chez Brightcove. « PubMatic est un leader sur le marché avec des solutions d'optimisation du parcours d'approvisionnement et des nouvelles innovations telles qu'Activate, qui crée de nouvelles opportunités impressionnantes de revenus pour les éditeurs. »

« Nous avons hâte de collaborer avec le vaste portefeuille de clients médiatiques de Brightcove pour fournir des solutions publicitaires premium qui les aideront à obtenir de bons résultats commerciaux », a déclaré Meghan Jacobi, directrice des partenariats OTT chez PubMatic. « Cette intégration offre aux éditeurs de nouvelles sources de demande uniques grâce à Activate, ainsi que des solutions pour gérer et monétiser leur contenu vidéo afin d'optimiser leurs revenus. Grâce à l’ensemble de nos plates-formes, nous pouvons également fournir aux éditeurs des informations plus pertinentes sur leur audience et des données précieuses sur les performances de leur stratégie publicitaire. »

Ce dernier partenariat renforce l'engagement de Brightcove à nouer des relations avec les plateformes publicitaires les plus importantes du secteur au nom de ses clients, afin de leur offrir une expérience fluide qui élimine les principaux obstacles à la monétisation du contenu vidéo. Les entreprises qui bénéficient du service de monétisation publicitaire de Brightcove comprennent Atlanta Black Star, Buckeye Broadband, Cricket Australia, TVB et WINK News, pour n'en citer que quelques-unes.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de PubMatic

PubMatic est une société de technologie indépendante qui maximise la valeur client en fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de demain. La plateforme côté vente de PubMatic aux plus grands créateurs de contenu numérique au monde sur tout l’univers de l’Internet de contrôler l’accès à leur inventaire et d'augmenter la monétisation en permettant en donnant la possibilité aux spécialistes du marketing de stimuler le retour sur investissement et d'atteindre les audiences concernées à travers divers formats et appareils publicitaires. Depuis 2006, l’approche de PubMatic axée sur l’infrastructure permet un traitement et une utilisation efficaces des données en temps réel. En fournissant une innovation programmatique évolutive et flexible, PubMatic améliore les résultats de ses clients tout en prônant une chaine d’approvisionnement dynamique et transparente de la publicité numérique.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de streaming les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde afin d'établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu'ils soient et quels que soient les supports sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux principaux médias de diffuser et de monétiser des contenus de manière plus fiable, et à toutes les organisations de mettre en œuvre une communication plus performante avec les membres de leurs équipes. Lauréats de deux prix de l'innovation Emmy® dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, et forts d'une disponibilité toujours à la pointe du secteur et d'une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que peut faire la vidéo. Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Rendez-vous sur www.brightcove.com.

