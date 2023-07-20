Brightcove与PubMatic建立战略合作伙伴关系，以推动其广告货币化服务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最受信任的流媒体技术公司Brightcove（纳斯达克股票代码：BCOV）今天宣布，该公司已与PubMatic（纳斯达克股票代码：PUBM）达成战略协议。PubMatic是一家提供未来数字广告供应链的独立技术公司。该合作伙伴关系将PubMatic的程序化广告解决方案与Brightcove的创新视频平台相结合，以增强和支持对最近推出的Brightcov广告货币化服务的需求。该服务旨在帮助媒体公司更好地实现其内容的货币化。

Brightcove通过将PubMatic整合到其市场中，可增强该公司为媒体组织和出版商提供的全面视频解决方案，以最大限度地提高广告收入、简化运营和发展业务。

Brightcove全球广告运营副总裁Michael Dorf分享道：“在Brightcove，我们不断地寻找为客户提供额外价值的方法，帮助他们实现视频内容的货币化。我们希望他们能够专注于创建自己的内容，让我们帮助他们完成其他的重要工作，确保提供适宜的货币化合作伙伴。PubMatic凭借供应路径优化解决方案和Activate等新创新技术，在市场上处于领先地位，这为发布者带来了巨大的新型收入机会。”

PubMatic OTT合作关系总监Meghan Jacobi表示：“我们期待着与Brightcove庞大的媒体客户群建立联系，以提供优质的广告解决方案，并帮助他们推动业务成果。这项合作通过Activate为发布者提供了独特的新型需求来源，以及通过管理和变现视频内容来获得最大盈利的解决方案。通过我们平台的组合，我们还可以帮助发布者更加深入地了解其受众，以及有关广告策略绩效方面的宝贵数据。”

这一最新的合作伙伴关系强化了Brightcove所做出的承诺，即代表其客户与行业中最知名的广告平台建立关系，为其提供无缝的体验，解决视频内容变现的主要障碍。利用Brightcove广告货币化服务的公司包括Atlanta Black Star、Buckeye Broadband、Cricket Australia、TVB和WINK News等。

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关于PubMatic

PubMatic是一家独立的科技公司，通过提供未来的数字广告供应链，帮助客户最大限度地提高价值。PubMatic的卖方平台使全网范围内的领先数字内容创作者能够控制对其库存的访问，通过帮助营销人员推动投资回报和接触到不同广告格式和设备上的可寻址受众，来提高盈利能力。自2006年以来，PubMatic的以基础设施为主导的策略使实时高效处理和利用数据成为可能。通过提供可扩展和灵活的计划创新，PubMatic在支持充满活力和透明的数字广告供应链的同时提升了客户的绩效。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创建了世界上最可靠、可扩展和安全的流媒体技术解决方案，帮助公司与其受众建立更强大的联系，无论他们在哪里或使用哪些设备消费内容。Brightcove的智能视频平台在60多个国家帮助企业更有效地向客户销售产品服务，使媒体领导者能够更可靠地直播传输内容并将其变现，并使每个组织都能更有效地与团队成员沟通。凭借荣获两项“技术与工程艾美奖（Technology and Engineering Emmy® Awards）”的创新、持续领先业界的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性，我们不断地突破视频极限。请关注我们的LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。请访问www.brightcove.com。

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