泰雷茲將為伽利略第二代衛星導航系統提供網絡安全技術，以應對未來威脅

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歐洲最大的衛星系統安全監控計畫

作為「伽利略二代在軌驗證安全監控」（G2G IOV SECMON）計畫的一部分，泰雷茲正在領導包括意大利萊昂納多集團在內的項目聯合體，為伽利略二代系統拓展安全監控範圍，並加入新的功能。該解決方案還將引入自動事故響應和網絡流量監控技術，同時將具備存儲大量事件響應數據的能力。為了實現這一目標，泰雷茲將提供一個基於可擴展、靈活架構的解決方案，該架構源自其Cybels系列安全監控產品，並整合了大數據功能。

強化抵禦量子威脅能力的網絡安全合同

由量子計算機所帶來的全新威脅，有能力破壞現有的加密算法並危及長期數據安全。鑒於此，歐洲航天局委托泰雷茲在其領導的項目聯合體中充分發揮其全球知名的密碼學專長。

在名為「伽利略二代系統安全與PRS工程與技術支持」的合同項下，泰雷茲將詳細說明並驗證為伽利略二代提供的網絡安全方案，同時為系統認證做好準備。該方案將把航天系統面臨的新威脅、安全維護的要求，以及改善政府用戶使用的PRS服務納入考量。而主要挑戰之一，就是確保從伽利略一代到二代的平穩過渡，並保持伽利略一代系統為成員國提供的安全和性能水準。

泰雷茲集團網絡解決方案副總裁Pierre-Yves Jolivet表示，「泰雷茲感謝歐洲航天局、歐盟航天計畫機構和歐盟委員會對我們在航天系統和關鍵系統網絡安全方面專業技術的長期信任。伽利略二代的安全合同將為歐洲帶來一套更強大的系統，能夠更好地抵禦量子威脅（這是未來幾十年航天業面臨的重大挑戰）。泰雷茲也將憑借無與倫比的大數據專長，為這一世界領先的衛星定位系統提供更有效的安全監控。」

衛星系統的網絡安全已成為衛星運營商和航天機構日益關註的問題，特別是在地緣政治緊張的背景下。目前已有成千上萬顆衛星在軌運行，從我們日常生活中的物聯網到國防應用，衛星的使用量成倍增加，預計未來10年還會增加1萬顆衛星。

通過簽署這兩份合同，泰雷茲在可擴展兼靈活的架構、安全設備，以及網絡攻擊防護方面的專業知識將強化伽利略二代檢測和應對新型網絡威脅的能力。泰雷茲專家提供的端到端解決方案有助於提高衛星的安全性和抗攻擊能力。

與此同時，泰雷茲阿萊尼亞宇航公司（Thales Alenia Space）也獲得了其他重要合同，將與其歐洲的聯合體夥伴共同設計和建造伽利略二代地面任務段以及執行系統工程活動。泰雷茲阿萊尼亞宇航公司還將為伽利略二代星座提供12顆衛星中的6顆衛星。

泰雷茲網絡安全技術

作為網絡安全領域的全球領導者，泰雷茲參與網絡價值鏈的各個層面，提供從風險評估到關鍵基礎設施保護的解決方案，並輔以全面的威脅檢測和響應能力。其提供的方案基於三大類網絡安全產品和服務，2022年銷售額達到15億歐元：

圍繞CipherTrust數據安全平臺、SafeNet可信訪問身份和訪問管理即服務解決方案，以及更廣泛的雲保護和軟件許可的全球安全產品 主權保護產品，包括用於保護關鍵信息系統的加密機和傳感器 Cybels解決方案組合，一整套網絡安全服務，包括風險評估、培訓和模擬，以及網絡攻擊檢測和響應

憑借40多年的網絡安全和航天業務經驗，泰雷茲秉承「網絡安全融入設計」（cybersecurity by design）的原則為衛星運營商和航天機構開發產品。泰雷茲擁有4,000多名網絡安全專家，幫助確保國家層面、歐洲航天項目（特別是歐洲伽利略衛星導航項目）以及國際層面的衛星系統安全。憑借尖端衛星系統和網絡安全解決方案相結合的綜合專長，泰雷茲為政府、機構和企業客戶提供一系列全面的網絡安全解決方案，以確保為航天系統的所有要素提供強有力的保護。2023年4月，泰雷茲在CYSAT活動中展示了其在進攻性安全方面的專長，成功模擬了遠程奪取歐洲航天局一顆演示衛星的控製權，以預測並應對當前和未來的威脅。

關於伽利略

伽利略是歐洲的全球導航衛星系統。自2016年12月15日開始運行以來，伽利略的初始服務可與GPS進行完全互操作，同時為用戶提供更廣泛的性能和服務水平，以及更精準的定位。目前，在歐洲單一市場銷售的所有智能手機都支持伽利略系統。此外，伽利略還在鐵路和海洋運輸、農業、金融授時服務和救援行動等領域發揮著重要作用。與美國的「全球定位系統」（GPS）、俄羅斯「格洛納斯「（GLONASS）以及中國「北鬥」衛星導航系統不同，伽利略是全世界唯一由民用控製的全球導航衛星系統。

迄今為止，伽利略計畫由38顆第一代衛星、衛星控製和遙測發射站、任務數據發射站、兩個安全管理中心（位於聖日耳曼昂萊和馬德裏）、兩個系統控製中心（位於奧伯法芬霍芬和富齊諾），以及16個軌道控製和時鐘同步站組成。

伽利略二代具有靈活的設計，能夠適應未來幾十年的用戶需求。它的功能會更加強大，能夠抵禦不斷變化的世界所帶來的挑戰，特別是網絡幹擾和網絡犯罪所帶來的威脅。憑借無與倫比的精準度和額外的認證功能，伽利略將入列世界上最先進的全球導航衛星系統。

關於泰雷茲 作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專註於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。 集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。 泰雷茲全球77,000名員工遍布68個國家，2022年集團銷售收入達176億歐元。

請造訪：

網絡安全解決方案 | 泰雷茲集團

航天網絡安全 | 泰雷茲集團

網絡威脅圖譜 (thalesgroup.com)

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1 PRS，即「公共監管服務」，指的是伽利略系統為政府用戶提供的服務