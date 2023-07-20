PowerSchool和Samart Telcoms合作，在泰國推廣客製化學習技術

加利福尼亞州福爾索姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 北美領先的K-12（幼稚園至高中）教育雲端軟體供應商PowerSchool（NYSE: PWSC）今天宣佈與Samart Telcoms Public Company Limited（PCL）建立合作夥伴關係，作為其持續發展的PowerPartner計畫的一部分。與Samart Telcoms PCL的合作將 支援PowerSchool通路合作夥伴計畫的全球擴展，並向泰國的教育機構提供PowerSchool Schoology Learning、PowerSchool SIS和PowerSchool Enrollment等工具。

PowerSchool營收長Tony Kender表示：「我們很高興能與Samart Telcoms PCL合作，將PowerSchool關鍵任務教育技術解決方案推廣到整個泰國。我們的共同使命是為教育者和學生提供技術，讓他們能够充分發揮潜能，我們為與Samart Telcoms的合作倍感激動，並將共同繼續推動教育領域的數位化轉型。」

Samart Telcoms PCL合作夥伴關係將重點支援泰國各地的教育者和1千多萬名在校學生，並計畫在明年為泰國各地的10萬多名學生提供服務。透過合作，泰國各地的教育者可以使用PowerSchool國際當地語系化框架中的關鍵工具，包括PowerSchool領先的學習管理系統（LMS）、Schoology Learning、PowerSchool SIS和PowerSchool Enrollment，為更多的教育者、學生和家庭提供支援，為實現客製化教育助一臂之力。

Samart Telcoms PCL資深副總裁Chotika Kamloonwesaruch女士表示：「在Samart Telcoms，我們致力於提供差异化的業界領先技術，推動行業發展。我們很榮幸能與PowerSchool合作，繼續在泰國推廣創新的教育技術解決方案。」

PowerPartner是一項全球通路合作夥伴計畫，利用PowerSchool的區域通路合作夥伴來支援當地語系化行銷、銷售和客戶部署工作。目前，PowerSchool的通路合作夥伴為沙烏地阿拉伯王國、卡塔爾、科威特、撒哈拉以南非洲地區、泰國、印度、菲律賓和烏拉圭的客戶提供服務，並計畫在今年迅速進一步擴張。

關於Samart Telcoms Group

Samart Telcoms集團致力於提供符合國際標準的智慧數位科技，以支援公共和私營機构的管理，並提高其服務質量，持續參與推動社會實現永續發展。Samart Telcoms PCL將其業務結構劃分為三個不同的業務部門：網路解決方案業務部提供無線和有線科技；增强科技業務部整合各種資訊和專業技術；業務應用業務部提供與先進軟體應用相關的解決方案和服務，以提高客戶效率。公司在資訊技術服務管理方面遵循ISO 20000和ISO 27001標準，在服務品質控制方面遵循ISO 9001標準。此外，公司在全國設有30個服務中心，以滿足客戶需求。

關於PowerSchool

PowerSchool（NYSE: PWSC）是北美領先的K-12（幼稚園至高中）教育雲端軟體供應商。其使命是透過統一的科技為教育生態系統提供動力，幫助教育工作者和學生以適合自己的方式充分發揮潜能。PowerSchool將學生、教師、管理人員和家長聯系在一起，以提高學生成績為共同目標。從辦公室到教室再到家庭，它可以幫助學校和學區在一個統一的平臺上高效地管理狀況報告和相關法遵、特殊教育、財務、人力資源、人才、注册、出勤、資金、學習、教學、評分、評估和分析。PowerSchool為全球5千多萬名學生和超過15,000名客戶提供支援，其中包括美國學生入學率前100地區中的90多個，並在90多個國家銷售解決方案。如若瞭解更多資訊，請造訪www.powerschool.com。

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