Jam City libère les super-héros et les super-méchants de l’univers DC dans un nouveau jeu RPG-puzzle épique intitulé DC Héros et Vilains

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Jam City, le studio de divertissement international de premier plan, a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de DC Héros et Vilains, le premier jeu RPG-puzzle débordant d’action, où les super-héros et les super-méchants les plus iconiques de l’univers DC interviennent dans le contexte d’un scénario original se déroulant dans des lieux légendaires et emblématiques. Disponible dès aujourd’hui sur l’App Store et sur Google Play, DC Héros et Vilains est produit au nom de DC sous licence Warner Bros. Interactive Entertainment. Le titre offre aux passionnés une toute nouvelle expérience de jeu free-to-play où les joueurs peuvent recruter leur ultime super équipe, résoudre des énigmes difficiles et utiliser de puissantes compétences de groupe pour sauver l’univers DC d’une menace galactique.

Une impulsion mystérieuse a réduit à néant tous les super-pouvoirs à travers le monde, ce qui oblige les héros et les méchants à faire équipe en une alliance fragile et à se battre pour leur survie contre la mystérieuse Quintessence du Mal. Voici tout ce que les joueurs pourront faire dans DC Héros et Vilains :

Former l’ultime équipe de super-héros et de super-méchants

Les joueurs peuvent tester leurs compétences en match-3 en se lançant dans 152 missions pour recruter et constituer la super ultime équipe parmi plus de 60 icônes légendaires de l’univers DC Comics, tels que Batman, Superman, Wonder Woman, le Joker, Harley Quinn, Flash et Blue Beetle, entre autres.

Renforcer et former des équipes puissantes

Construisez des équipes adaptées à chaque type de combat en vous basant sur les équipes de héros et de méchants favoris de DC, notamment Justice League, Suicide Squad, Teen Titans et bien d’autres encore. Les bonus de groupe sont un trait distinctif de DC Heroes & Villains ; lorsque des personnages du même groupe sont utilisés ensemble, ils libèrent de puissantes capacités qui permettent aux joueurs de déclencher des attaques de synergies dévastatrices pour vaincre leurs ennemis. Pour renforcer les équipes, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux personnages et gagner des récompenses supplémentaires au fur et à mesure qu’ils progressent dans chaque passe de combat thématique mensuel.

S’unir et combattre pour vaincre la Quintessence du Mal

Participez à des missions de choix sur une carte interactive unique. Incarnez-vous en Héros pour sauver le monde ou en Méchant pour semer le chaos. Vivez des batailles de Boss épiques et spectaculaires dans des lieux familiers comme Gotham City, Metropolis et Themyscira. En mode Assaut, les joueurs gravissent les ligues PvP pour dominer la compétition et engranger de généreuses récompenses.

« Jam City est extrêmement fier d’être le partenaire de Warner Bros. Interactive Entertainment et de DC, l’une des marques de divertissement les plus prestigieuses et les plus renommées au monde, a déclaré Lisa Anderson, vice-présidente exécutive des jeux chez Jam City. En lançant aujourd’hui DC Héros et Vilains, nous continuons d’enrichir notre liste de jeux favoris free-to-play pour le bonheur des fans de DC, enchantés par notre marque, gage d’expériences mobiles exclusives, narratives et immersives. »

Pour le lancement mondial, Jam City s’est associé à Sandsoft Games, le développeur, éditeur de jeux mobiles et puissant investisseur du secteur pour proposer DC Héros et Vilains aux millions de joueurs des marchés en croissance rapide du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA).

« Sandsoft est ravi de s’associer à Jam City pour proposer au public de la région MENA le nouveau jeu passionnant DC Héros et Vilains où ils retrouveront des personnages mondialement connus comme Wonder Woman, Batman et Superman », a déclaré David Fernández, PDG de Sandsoft Games.

Il ajouté : « Jam City est une locomotive du jeu mobile et nous sommes heureux de contribuer au lancement du titre via notre expertise en matière d’édition. Pour Sandsoft, ce tout dernier partenariat mondial s’inscrit dans la poursuite de notre trajectoire de croissance en tant que société de jeux mobiles de premier plan de la région MENA. »

Pour regarder la bande annonce, cliquer ICI

Pour plus d’informations sur DC Héros et Vilains et communiquer avec d’autres passionnés, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

Pour plus d’informations sur DC Héros et Vilains, rendez-vous sur : https://dcheroesandvillains.com/

À propos de Jam City

Jam City est une société de divertissement mobile primée, créatrice de jeux exclusifs et extrêmement passionnants qui séduisent un large public mondial. Centre de création de certains des jeux les plus rentables, la Société génère plus de 4 milliards USD de réservations à vie. Au fil du temps, les jeux de Jam City ont généré plusieurs milliards de téléchargements par des centaines de millions de joueurs à travers le monde. La Société est non seulement la conceptrice et développeuse des franchises extrêmement populaires Cookie Jam et Panda Pop, mais elle est aussi partenaire de certains des plus grands détenteurs mondiaux de droits de propriété intellectuelle, ces partenariats ayant donné lieu au développement de jeux mobiles immersifs et riches en narration liés aux marques de divertissement emblématiques Universal, Disney et Warner Bros. Games. Hogwarts Mystery, le jeu RPG populaire de la société Harry Potter, a été le jeu n° 1 dans plus de 40 pays lors de son lancement, et Jurassic World Alive reste l’un des meilleurs jeux en RA (réalité augmentée) du marché. Jam City possède des studios où travaillent ses talentueux collaborateurs à Los Angeles (siège social), Burbank, Cedar Falls, Las Vegas, San Diego, San Francisco et, à l’international, à Berlin, Buenos Aires, Montevideo et Toronto. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jamcity.com.

À propos de DC

DC, filiale de Warner Bros. Discovery, crée des personnages qui deviennent iconiques et des histoires au succès durable. La Société est l’un des plus grands éditeurs de bandes dessinées et de romans graphiques au monde. Le travail créatif de DC divertit le public de toutes les générations à travers le monde grâce à ses histoires et à ses personnages qui sont intégrés aux divisions cinéma, télévision, animation, produits de consommation, divertissement à domicile, jeux et expériences thématiques de Warner Bros. Discovery, et proposés par le service d’abonnement aux bandes dessinées numériques DC Universe Infinite. Pour plus d’informations, rendez-vous sur DC.com.

A propos de Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment est un éditeur, développeur, concédant de licence et distributeur de contenu de divertissement, mondial et de premier plan, pour l’espace interactif de toutes les plateformes, notamment les jeux sur console, mobiles et sur PC pour les titres de jeux internes et de tiers. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wbgames.com.

