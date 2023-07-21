COLOPL Group旗下区块链游戏公司Brilliantcrypto宣布与全球7家公会/DAO组织建立合作伙伴关系

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Brilliantcrypto, Inc.（总部：东京市港区，首席执行官：Naruatsu Baba，以下简称“Brilliantcrypto”）已经与全球7家公会组织/去中心化自治组织(DAO)建立合作伙伴关系。

凭借这些合作伙伴关系，Brilliantcrypto这款可持续的边玩边赚(Play-to-Earn)游戏可以进入众多区块链游戏用户所在的地区，从而走向世界舞台。

● 合作伙伴介绍

OLA GG

OlaGG是西班牙语市场上首屈一指的Web3游戏社区，在拉丁美洲和西班牙拥有超过40万名会员。

他们的社区通过创造内容、参加冒险任务和电子竞技比赛，积极参与Web3经济。随着玩家们参与社区项目并一同提升等级，他们促进了自身的发展和繁荣。

他们为我们的社区提供了一个加强经济能力的平台。

#SomosOLA

https://olagg.io/

Indi GG

IndiGG是Kratos Studios收购的一个游戏DAO，首先在印度等新兴市场建立分销渠道，使游戏开发者和玩家之间能够进行价值交换。这个社区由多个微型游戏社区组成，它们独立运营，引导玩家进入Web3。IndiGG是全球顶级规模的Web3游戏社区，拥有超过70万线上线下玩家。在IndiGG的模式中，从游戏中获取的70-80%的资金都以奖励的形式完全透明地分发给社区。Kratos Studios已经从Accel、Prosus Ventures、Nexus Venture Partners等知名风险投资者和L2投资者（如ImmutableX和Polygon）处筹集了2000万美元。

https://indi.gg/

GuildQB

GuildQB是一个面向GameFi和NFT游戏玩家的Web3社交平台。自2022年春季推出以来，我们一直通过“Scholars Lab”媒体以及Instagram和Twitter分享关于Web3游戏的信息。

2023年2月，我们推出了第一款NFT系列“Kisaragi”，并且正在持续开发我们的元宇宙平台“QB Metaverse City”（暂定名称）。

GuildQB还积极参加线下活动，包括2022年的东京电玩展和区块链博览会。我们与合作伙伴Kyrie和Terra一起努力提高大家对Web3游戏的认识。

通过Discord关注GuildQB的最新动态，您可以获取最新的资讯，甚至可以赢取即将面世的AL rumble和虚拟币。我们的Discord也是与其他玩家交流和探讨Web3游戏策略的绝佳平台！

https://guildqb.com/

Samurai Guild Games

“Samurai Guild Games”是一家日本公会，致力于消除日本人参与Web3游戏的障碍。我们围绕玩(Play)、赚(Earn)、学(Learn)和建(Create)打造新的游戏机会，以此丰富我们会员的生活。#SamuraiGG

https://www.samuraiguild.games/

AvocadoDAO

Avocado DAO是区块链游戏领域的开拓者，以培养下一代Web3用户为己任，其2021年的奖学金规模居于业界首位。这是一个由志同道合的社区成员和核心贡献者组成的集体，他们坚信区块链技术和元宇宙带来的收益。

https://www.avocadodao.io/

PathDAO

PathDAO是一家总部位于东南亚的顶尖创新工作室，致力于构建游戏的未来。我们投资并孵化位于Web3、社交和游戏交汇点的项目。此外，我们是一个数字社区，欢迎所有背景的玩家。

https://pathdao.io/

Ninja Game Guild

Ninja Game Guild是一个主要在非洲运营的游戏公会，通过NFT游戏将日本和非洲联系在一起，并致力于解决社会问题。2023年5月，他们在尼日利亚举行的一场Web3活动上与日本的大型企业合作，通过在研讨会上以小组成员和参与者的身份分享信息，帮助搭建了企业和参与者之间的桥梁。他们管理的Guild, Inc.拥有NFT游戏公会，并且同样以加快日本和非洲之间的商务合作为目标。

https://twitter.com/NinjaGameGuild

公司名称：Brilliantcrypto, Inc.

总部：Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

成立日期：2022年11月9日

执行董事：Naruatsu Baba

Brilliantcrypto, Inc.公司网站：https://brypto.net

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