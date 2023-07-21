Brightcove與PubMatic建立策略性合作夥伴關係，以推動其廣告貨幣化服務

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--全球最受信任的串流科技公司Brightcove (Nasdaq: BCOV)今天宣佈，該公司已與提供未來數位廣告供應鏈的獨立科技公司PubMatic (Nasdaq: PUBM)達成策略性協議。該合作夥伴關係將結合PubMatic的程式化廣告解決方案與Brightcove的創新視訊平臺，以強化和支持對其最近推出的Brightcove廣告貨幣化服務的需求。該服務旨在協助媒體公司加強其內容的貨幣化。

Brightcove將PubMatic整合到其商業市集中，可增強該公司為媒體組織和發佈者提供的全面視訊解決方案，以擴大廣告收入、簡化營運和發展業務。

Brightcove全球廣告營運副總裁Michael Dorf分享道：「在Brightcove，我們不斷設法為客戶提供額外的價值，協助他們將影音內容貨幣化。我們希望他們能夠專注於創建自己的內容，讓我們來協助他們完成其他的重要工作，確保提供適宜的貨幣化合作夥伴。PubMatic憑藉供應路徑最佳化解決方案和Activate等新創新科技，而在市場上居於領先地位，這為發佈者帶來龐大的新收入機會。」

PubMatic 的OTT合作關係總監Meghan Jacobi表示：「我們期待與Brightcove龐大的媒體客戶群建立聯繫，以提供優質的廣告解決方案，幫助他們推動業務成果。這項合作透過Activate為發佈者提供獨特的新型需求來源，同時提供解決方案以管理其影音內容並加以變現，進而擴大收入。結合雙方的平臺使我們還可以協助發佈者更加深入地瞭解其受眾，以及為他們提供有關廣告策略績效方面的寶貴資料。」

這一最新的合作夥伴關係強化了Brightcove的承諾，即代表其客戶與業界最知名的廣告平臺建立關係，為其提供無縫的體驗，排除影音內容變現的主要挑戰。利用Brightcove廣告貨幣化服務的公司包括Atlanta Black Star、Buckeye Broadband、Cricket Australia、TVB和WINK News等。

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關於PubMatic

PubMatic是一家獨立的科技公司，提供未來的數位廣告供應鏈來擴大客戶價值。PubMatic的賣方平臺使整個開放網路內的一流數位內容創作者能夠控制對其庫存的存取，並且幫助行銷人員推動投資報酬率和接觸到不同廣告格式和裝置上的定址受眾，以提高營利能力。自2006年以來，PubMatic的基礎設施驅動型方法使即時高效處理和利用資料成為可能。PubMatic提供可擴充和靈活的程式化創新，在支持充滿活力和透明的數位廣告供應鏈的同時，亦可為客戶改善績效。

關於Brightcove Inc.

Brightcove創建了世界上最可靠、可擴充和安全的串流科技解決方案，幫助企業與其受眾建立更強大的聯繫，無論他們身在何處或使用何種裝置消費內容。Brightcove的智慧視訊平臺在60多個國家幫助企業更有效地向客戶銷售產品及服務，使媒體領導人能夠以更可靠的方式串流傳輸內容並將其變現，並使每個組織都能更有效地與團隊成員溝通。憑藉榮獲兩項「科技與工程艾美獎」（Technology and Engineering Emmy® Awards）的創新、持續領先業界的正常執行時間以及無與倫比的可擴充性，我們不斷地突破視訊極限。請關注我們的LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。請造訪www.brightcove.com。

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