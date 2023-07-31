 泰雷兹将为伽利略第二代卫星导航系统提供网络安全技术，以应对未来威胁

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 欧洲最大的卫星系统安全监控计划

作为“伽利略二代在轨验证安全监控”（G2G IOV SECMON）计划的一部分，泰雷兹正在领导包括意大利莱昂纳多集团在内的项目联合体，为伽利略二代系统拓展安全监控范围，并加入新的功能。该解决方案还将引入自动事故响应和网络流量监控技术，同时将具备存储大量事件响应数据的能力。为了实现这一目标，泰雷兹将提供一个基于可扩展、灵活架构的解决方案，该架构源自其Cybels系列安全监控产品，并整合了大数据功能。

强化抵御量子威胁能力的网络安全合同

由量子计算机所带来的全新威胁，有能力破坏现有的加密算法并危及长期数据安全。鉴于此，欧洲航天局委托泰雷兹在其领导的项目联合体中充分发挥其全球知名的密码学专长。

在名为“伽利略二代系统安全与PRS工程与技术支持”的合同项下，泰雷兹将详细说明并验证为伽利略二代提供的网络安全方案，同时为系统认证做好准备。该方案将把航天系统面临的新威胁、安全维护的要求，以及改善政府用户使用的PRS服务纳入考量。而主要挑战之一，就是确保从伽利略一代到二代的平稳过渡，并保持伽利略一代系统为成员国提供的安全和性能水准。

泰雷兹集团网络解决方案副总裁Pierre-Yves Jolivet表示，“泰雷兹感谢欧洲航天局、欧盟航天计划机构和欧盟委员会对我们在航天系统和关键系统网络安全方面专业技术的长期信任。伽利略二代的安全合同将为欧洲带来一套更强大的系统，能够更好地抵御量子威胁（这是未来几十年航天业面临的重大挑战）。泰雷兹也将凭借无与伦比的大数据专长，为这一世界领先的卫星定位系统提供更有效的安全监控。”

卫星系统的网络安全已成为卫星运营商和航天机构日益关注的问题，特别是在地缘政治紧张的背景下。目前已有成千上万颗卫星在轨运行，从我们日常生活中的物联网到国防应用，卫星的使用量成倍增加，预计未来10年还会增加1万颗卫星。

通过签署这两份合同，泰雷兹在可扩展兼灵活的架构、安全设备，以及网络攻击防护方面的专业知识将强化伽利略二代检测和应对新型网络威胁的能力。泰雷兹专家提供的端到端解决方案有助于提高卫星的安全性和抗攻击能力。

与此同时，泰雷兹阿莱尼亚宇航公司也获得了其他重要合同，将与其欧洲的联合体伙伴共同设计和建造伽利略二代地面任务段以及执行系统工程活动。泰雷兹阿莱尼亚宇航公司还将为伽利略二代星座提供12颗卫星中的6颗卫星。

泰雷兹网络安全技术

作为网络安全领域的全球领导者，泰雷兹参与网络价值链的各个层面，提供从风险评估到关键基础设施保护的解决方案，并辅以全面的威胁检测和响应能力。其提供的方案基于三大类网络安全产品和服务，2022年销售额达到15亿欧元：

围绕CipherTrust数据安全平台、SafeNet可信访问身份和访问管理即服务解决方案，以及更广泛的云保护和软件许可的全球安全产品 主权保护产品，包括用于保护关键信息系统的加密机和传感器 Cybels解决方案组合，一整套网络安全服务，包括风险评估、培训和模拟，以及网络攻击检测和响应

凭借40多年的网络安全和航天业务经验，泰雷兹秉承“网络安全融入设计”（cybersecurity by design）的原则为卫星运营商和航天机构开发产品。泰雷兹拥有4000多名网络安全专家，帮助确保国家层面、欧洲航天项目（特别是欧洲伽利略卫星导航项目）以及国际层面的卫星系统安全。凭借尖端卫星系统和网络安全解决方案相结合的综合专长，泰雷兹为政府、机构和企业客户提供一系列全面的网络安全解决方案，以确保为航天系统的所有要素提供强有力的保护。2023年4月，泰雷兹在CYSAT活动中展示了其在进攻性安全方面的专长，成功模拟了远程夺取欧洲航天局一颗演示卫星的控制权，以预测并应对当前和未来的威胁。

关于伽利略

伽利略是欧洲的全球导航卫星系统。自2016年12月15日开始运行以来，伽利略的初始服务可与GPS进行完全互操作，同时为用户提供更广泛的性能和服务水平，以及更精准的定位。目前，在欧洲单一市场销售的所有智能手机都支持伽利略系统。此外，伽利略还在铁路和海洋运输、农业、金融授时服务和救援行动等领域发挥着重要作用。与美国的“全球定位系统”（GPS）、俄罗斯“格洛纳斯“（GLONASS）以及中国“北斗”卫星导航系统不同，伽利略是全世界唯一由民用控制的全球导航卫星系统。

迄今为止，伽利略计划由38颗第一代卫星、卫星控制和遥测发射站、任务数据发射站、两个安全管理中心（位于圣日耳曼昂莱和马德里）、两个系统控制中心（位于奥伯法芬霍芬和富齐诺），以及16个轨道控制和时钟同步站组成。

伽利略二代具有灵活的设计，能够适应未来几十年的用户需求。它的功能会更加强大，能够抵御不断变化的世界所带来的挑战，特别是网络干扰和网络犯罪所带来的威胁。凭借无与伦比的精准度和额外的认证功能，伽利略将入列世界上最先进的全球导航卫星系统。

关于泰雷兹 作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。 集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技，如量子技术、边缘计算、6G和网络安全等。 泰雷兹全球77000名员工遍布68个国家，2022年集团销售收入达176亿欧元。

更多信息

网络安全解决方案 | Thales Group

航天网络安全 | Thales Group

网络威胁图谱（thalesgroup.com）

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1 PRS，即“公共监管服务”，指的是伽利略系统为政府用户提供的服务