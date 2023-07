Jam City präsentiert die Superhelden und Superschurken des DC-Universums im epischen neuen Rätsel-Rollenspiel DC Heroes & Villains

Announcing DC Heroes & Villains, an epic puzzle RPG by Jam City, launching worldwide today for iOS and Android. (Graphic: Business Wire)

LOS ANGELES (USA)--(BUSINESS WIRE)--Jam City, das global führende Entertainmentstudio, meldet heute die weltweite Markteinführung von DC Heroes & Villains, dem ersten actiongeladenen Rätsel-Rollenspiel, in dem die bekanntesten Superhelden und Superschurken des DC-Universums in einer originalen Storyline und an legendären und bedeutenden Schauplätzen auftreten. Im App Store und in Google Play ist DC Heroes & Villains ab heute erhältlich. Das Spiel wurde von Warner Bros. Interactive Entertainment im Auftrag von DC lizenziert. Der Titel bietet Fans ein völlig neues, Free-to-Play-Spielerlebnis, bei dem sie ihr ultimatives Super-Team zusammenstellen, spannende Rätsel lösen und mächtige Gruppenfähigkeiten einsetzen können, um das DC-Universum vor einer galaktischen Bedrohung zu retten.

Ein mysteriöser Impuls hat die Welt ihrer Superkräfte beraubt und zwingt Helden und Schurken, sich in einer zerbrechlichen Allianz zusammenzuschließen, um gegen die mysteriöse Quintessenz des Bösen ums Überleben zu kämpfen. In DC Heroes & Villains verfolgen die Spieler all diese Strategien:

Das ultimative Team aus Superhelden und Superschurken zusammenstellen

Die Spieler stellen in 152 Missionen ihre Match-3-Fähigkeiten unter Beweis, um das ultimative Super-Team aus über 60 beliebten DC-Comicfiguren wie Batman, Superman, Wonder Woman, The Joker, Harley Quinn, The Flash, Blue Beetle und vielen mehr zusammenzustellen.

Die Macht des eigenen Teams stärken und ausbauen

Die Spieler stellen Teams für Kämpfe aller Art zusammen, basierend auf beliebten DC-Helden- und Schurkenteams wie der Justice League, Suicide Squad, Teen Titans und vielen mehr. Eine Besonderheit von DC Heroes & Villains sind Gruppenboni. Mit ihnen lassen sich mächtige Fähigkeiten freischalten, wenn Charaktere derselben Gruppe zusammen eingesetzt werden. Sie ermöglichen es den Spielern, verheerende Synergieangriffe zu starten, um ihre Feinde zu besiegen. Die Spieler können neue Charaktere freischalten und weitere Belohnungen zur Stärkung ihrer Teams erhalten, während sie durch den monatlich aufgelegten, thematisch gestalteten Battle Pass voranschreiten.

Allianzen schmieden und gemeinsam gegen die Quintessenz des Bösen kämpfen

Die Spieler nehmen auf einer einzigartigen interaktiven Karte an Auswahlmissionen teil – sie spielen als Helden, um die Welt zu retten, oder als Schurken, um Unheil anzurichten. Erleben Sie hochdramatische, epische Bosskämpfe an bekannten Schauplätzen wie Gotham City, Metropolis und Themyscira. Im Assault-Modus steigen die Spieler in die PVP-Ligen auf, um die Konkurrenz zu dominieren und wertvolle Belohnungen zu erhalten.

„Wir von Jam City sind wirklich sehr stolz darauf, Partner von Warner Bros. Interactive Entertainment und DC zu sein, einer der weltweit renommiertesten und anerkanntesten Unterhaltungsmarken“, so Lisa Anderson, Executive Vice President des Bereich Games von Jam City. „Mit der heutigen Markteinführung von DC Heroes & Villains erweitern wir erneut unsere vielfältige Palette beliebter Free-to-Play-Spiele und begeistern DC-Fans mit unserer Marke für einzigartige erzählerische, faszinierende mobile Spielerlebnisse.“

Für die weltweite Markteinführung kooperiert Jam City mit Sandsoft Games, dem Entwickler, Publisher und Investor im Bereich von Mobile-First-Spielen, um DC Heroes & Villains Millionen von Spielern in den schnell wachsenden Märkten des Nahen und Mittleren Ostens und Nordafrikas zugänglich zu machen.

„Wir von Sandsoft sind hocherfreut, mit Jam City zu kooperieren, um den spannenden neuen Titel DC Heroes & Villains mit weltbekannten Charakteren wie Wonder Woman, Batman und Superman dem Publikum in der MENA-Region zugänglich zu machen“, so David Fernández, CEO von Sandsoft Games.

„Jam City ist ein führendes Unternehmen im Bereich Handyspiele. Wir freuen uns, unsere Erfahrung als Publisher bei der Markteinführung des Titels einbringen zu können. Dies ist bei Sandsoft die jüngste globale Kooperation, mit der wir unseren Wachstumskurs als führender Anbieter von Handyspielen in der MENA-Region fortsetzen“, so Fernández weiter.

Trailer HIER ansehen

Um mehr über DC Heroes & Villains zu erfahren und sich mit anderen Fans auszutauschen, besuchen Sie uns bitte in den sozialen Netzwerken:

Weitere Informationen zum Spiel finden Sie unter: https://dcheroesandvillains.com/

Über Jam City

Jam City ist ein preisgekröntes Unternehmen für mobile Unterhaltung und bietet einzigartige, fesselnde Spiele, die ein breites und weltweites Publikum ansprechen. Das Unternehmen ist das kreative Kraftpaket hinter einigen der umsatzstärksten Spiele, die bei Buchungen über die gesamte Laufzeit mehr als 4 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert haben. Im Laufe der Jahre wurden die Spiele von Jam City mehrere Milliarden Mal von Hunderten Millionen Spielern auf der ganzen Welt heruntergeladen. Das Unternehmen hat nicht nur die äußerst beliebten Franchises Cookie Jam und Panda Pop konzipiert und entwickelt, sondern ist auch Kooperationspartner einiger der weltweit größten Inhaber von geistigem Eigentum und hat faszinierende erzählerische Handyspiele rund um bekannte Unterhaltungsmarken von Universal, Disney und Warner Bros. Games entwickelt. Das beliebte Rollenspiel „Harry Potter: Hogwarts Mystery“ war bei seiner Veröffentlichung in über 40 Ländern die Nummer 1; Jurassic World Alive ist nach wie vor eines der besten AR-Spiele auf dem Markt. Jam City verfügt in den USA über Studios und Mitarbeitende in Los Angeles (HQ), Burbank, Cedar Falls, Las Vegas, San Diego, San Francisco und in anderen Ländern in Städten wie Berlin, Buenos Aires, Montevideo und Toronto. Weitere Informationen finden Sie unter www.jamcity.com.

Über DC

DC, Teil von Warner Bros. Discovery, erschafft legendäre Charaktere und zeitlose Geschichten. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Verlage für Comics und Graphic Novels. Das kreative Schaffen von DC begeistert Menschen aller Generationen in aller Welt. Die Geschichten und Charaktere von DC sind in die Unternehmensbereiche von Warner Bros. Discovery für Film, Fernsehen, Animation, Konsumgüter, Home Entertainment, Spiele und Themenerlebnisse sowie in den digitalen Comic-Abonnementservice DC Universe Infinite integriert. Weitere Informationen finden Sie unter DC.com.

Über Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertrieb von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.wbgames.com.

