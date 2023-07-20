“永不言弃”——Usain Bolt和Colin Jackson就纪录、PUMA大家庭和未来展开对话

尤塞恩·博尔特（Usain Bolt）和科林·杰克森（Colin Jackson）之间的活泼对话，生动展现了一位运动传奇的生活。他们对纪录、合伙关系和田径的热情讨论，吸引了观众的注意，突显了博尔特非凡的成就以及对这项运动的热爱。

Usain Bolt和Colin Jackson之间的精彩对话让我们对这位体育界传奇人物的一生有了更深入的了解。(照片：美国商业资讯)

Usain Bolt和Colin Jackson之间的精彩对话让我们对这位体育界传奇人物的一生有了更深入的了解。(照片：美国商业资讯)

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 跨国运动集团PUMA宣布，世界上跑得最快的人——Usain Bolt与短跑和跨栏项目标杆运动员Colin Jackson在今年7月展开了一次对话，以庆祝PUMA与Bolt合作20 周年。

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Bolt在回顾自己非凡的运动生涯时，表达了他与PUMA的深厚感情，他说：“ 这个品牌一直是我的首选。我们已经成为一个大家庭，共同取得了令人难以置信的成就。作为其中的一员，我深感自豪。”Bolt在说到他作为一名满怀抱负的运动员的早期生活时，分享了他收到第一套PUMA运动装时的激动心情，并将那一刻形容为梦想成真。

当话题转到Bolt破纪录的成就时，这位短跑运动员强调，他的重点始终是赢得奖牌，而不是追逐纪录。他认为自己的成功不仅在于出色的表现，还归功于其吸引全球粉丝的迷人个性。

Usain Bolt和Colin Jackson之间的精彩对话让我们对这位体育界传奇人物的一生有了更深入的了解。他们关于纪录、合作关系和田径运动快感的讨论引人入胜，展现了Bolt的非凡成就和他对这项运动的热情。

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PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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